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Ronaldo: Messi futbol tarihine geçti ama ben onun üstünde yer almalıyım

İtalyan kulübü Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca kıyaslandığı Barcelonalı Lionel Messi’yi geçmek istediğini söyledi. Altın Top Ödülü’ne işaret eden Ronaldo, “Messi futbol tarihine geçti. Fakat kariyerim sonunda 6, 7 veya 8 ödülle onun üstünde yer almalıyım” dedi

18 Eylül 2019 Çarşamba 14:34
Ronaldo: Messi futbol tarihine geçti ama ben onun üstünde yer almalıyım

Portekizli futbolcu Ronaldo, yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü Arjantinli Lionel Messi'den fazla sayıda kazanmayı hak ettiğini savundu.

İngiliz ITV kanalındaki bir programa katılan Ronaldo, rakibi Messi’nin de Altın Top'u kendisi gibi 5 kez kazandığını hatırlatarak, “Messi futbol tarihine geçti. Fakat kariyerim sonunda 6, 7 veya 8 ödülle onun üstünde yer almalıyım. Bunu gerçekten istiyorum. Bence hak ediyorum da” dedi.

Ronaldo, "Ben rekorları değil rekorlar beni takip ediyor. Başarı bağımlısıyım. Bunun kötü olduğunu düşünmüyorum. Beni motive eden şey bu" diye konuştu.

'ARKADAŞ DEĞİLİZ'

Messi ile arkadaş olmadıklarını ama 15 yıldır aynı sahneyi paylaştıklarını söyleyen Ronaldo, “Onun varlığı, beni daha iyi bir oyuncu olmaya zorladı. Ben de onu” ifadelerini kullandı.

Portekizli 34 yaşındaki futbolcu kulüp kariyerinde beş UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, milli takımda ise Avrupa şampiyonluğu kazandı.

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RonaldoMssiTarihGündemKıbrıs
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