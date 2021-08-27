Ronaldo resmen Manchester United'da

Manchester United, Juventus'tan Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

İnzgiliz ekibinden yapılan açıklmada "Cristiano Ronaldo'nun transferini açıklamaktan mutluluk duyuyoruz" denildi.

28 MİLYON EURO ÖDEYECEK, MAAŞI...

Manchester United'n, Cristiano Ronaldo için Juventus'a 28 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtildi. Ronaldo'nun ise yıllık 29 milyon euro kazanacağı 2 senelik sözleşme imza attığı kaydedildi.

12 YIL SONRA MANCHESTER UNITED'A GERİ DÖNÜŞ

Cristiano Ronaldo, 12 yıl sonra eski kulübüne dönmüş oldu. 36 yaşındaki futbolcu, Manchester United kariyerinde 292 maçta 118 gol, 69 asistlik performans sergilemişti.

BUGÜN NELER YAŞANDI?

Juventus teknik direktörü Allegri, yaptığı basın toplantısında Ronaldo ile ilgili soruya; "Ronaldo dün bana takımda kalmak istemediğini ve hemen ayrılmak istediğini söyledi. Bu yüzden bugün antrenmana çıkmadı ve yarınki maçta oynamayacak." yanıtını vermişti.