Rus futbolcular tutuklandı!

Rus milli futbolcular Zenitli Aleksandr Kokorin ve Krasnodarlı Pavel Mamaev, iki ayrı fiziksel saldırı olayına karıştıkları tespit edilerek tutuklandı.

Moskova mahkemesi, Rusya Milli Takımı'nda forma giyen Kokorin ile Mamaev'i kasten yaralama ve holiganizm gerekçesiyle tutukladı.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Moskova'da iki ayrı saldırı olayına karıştıkları tespit edilen Mamaev ile Kokorin'in tutuklandığı ve sonraki duruşmanın iki ay sonra görüleceği belirtildi.

Söz konusu futbolcuların yanı sıra Kokorin'in kardeşi Kirill'in de olaylara karıştığı, zanlıların kasten yaralama ve holiganizmden suçlu bulunmaları halinde 7 yıla kadar hapis cezası alabilecekleri ifade edildi.

Güvenlik kameraları tarafından tespit edilen görüntülere göre, ilk olayda, futbolcuların da içinde olduğu kalabalık grup, kendilerine sessiz olmalarını söyleyen bir şoföre fiziksel saldırıda bulunuyor. İkinci videoda ise iki futbolcu gittikleri kafede aralarında Rusya Endüstri ve Ticaret Bakanlığı'nda görev yapan Denis Pak'ın da olduğu şahıslara saldırıda bulunuyor.

Krasnodar ile Zenit tarafından yapılan açıklamada, söz konusu futbolcuların sözleşmesinin feshedilmesi konusunu görüşmek için yönetim kurulu toplantısı yapılacağı belirtildi.

Kokorin, Rusya Milli Takımı'nda 48 maçta 12 kez ağları sarsarken, Mamaev ise 15 kez milli formayı giydi