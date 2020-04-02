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Rüştü Reçber'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Corona virüse yakalanan Rüştü Reçber'in durumunun iyiye gittiği ve tedavisine normal hasta katında devam ettiği bildirildi.

02 Nisan 2020 Perşembe 19:01
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Rüştü Reçber'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısıyla hastanede yatan eski milli kaleci Rüştü Reçber'in durumunun iyiye gittiği açıklandı.

Reçber'in tedavi gördüğü Acıbadem Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 46 yaşındaki futbol adamının tedavisini gerçekleştiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Gençer ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülcihan Özkan tedavinin sürdüğünü belirtti.

Yapılan açıklamada, "Pazar günü Covid-19 tanısı alarak hastanemize nakledilen ve tedavisini sürdürdüğümüz Rüştü Reçber halen hastanemizde normal hasta katında yatırılarak izolasyonu ve tedavisine devam edilmektedir. Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir" denildi.

Anahtar Kelimeler:
Rüştü ReçberCorona Virüs
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