Rüştü Reçber taburcu oldu

28 Mart'ta hastaneye kaldırılan eski milli kaleci Rüştü Reçber, tedavisinin 10. gününde taburcu edildi.
Kariyerinde Fenerbahçe, Barcelona ve Beşiktaş formaları giyen Rüştü Reçber'in evde izolasyon sürecine devam edeceği öğrenildi.
Koronavirüs testi pozitif çıkan eski milli kaleci ve TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber'in tedavisi tamamlandı.
28 Mart'ta hastaneye kaldırılan eski milli kaleci Rüştü Reçber, tedavisinin 10. gününde taburcu edildi.
Kariyerinde Fenerbahçe, Barcelona ve Beşiktaş formaları giyen Rüştü Reçber'in evde izolasyon sürecine devam edeceği öğrenildi.