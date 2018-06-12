Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95307
ALTIN
190.857
DOLAR
4.5723
STERLİN
6.1294
EURO
5.3832
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Faydaları saymakla bitmiyor!
Faydaları saymakla bitmiyor!
Takıntılı ve saplantılı aşk tedavi edilebilir
Takıntılı aşk tedavi edilebilir
Yumurtayı böyle tüketenler dikkat!
Yumurtayı böyle tüketenler dikkat!
Uzmanlar uyardı: Duşta su yerine bunu kullanın!
Duşta su yerine bunu kullanın!
banner34

Rusya, Dünya Kupası'na hazır

Rusya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 2018 FIFA Dünya Kupası için hazırlıklar tamamlandı.

12 Haziran 2018 Salı 17:06
Rusya, Dünya Kupası'na hazır

Elemeleri geçen 32 ülkenin milli takımının 64 maç yapacağı şampiyona Rusya’nın 11 farklı şehrinde 12 stadyumda yapılacak.

Sadece başkent Moskova'da Lujniki ve Spartak stadyumunda final maçı dahil 12 maç oynanacağı şampiyonada diğer maçlar ise St. Petersburg, Kaliningrad, Kazan, Nijniy Novgorod, Rostov-on-Don, Samara, Saransk, Soçi, Volgograd ve Ekaterinburg'da yapılacak.

DÜNYA NÜFUSUNUN YARISI MAÇLARI İZLEYECEK

Dünya Kupası organizatörleri şampiyonayı izlemek için Rusya'ya ülke dışından 1 milyonun üzerinde seyirci gelmesini bekliyor.Organizasyonda canlı yayınlarla maçların dünya nüfusunun yaklaşık yarısına denk gelen 3 milyar kişinin izleyeceği hesaplanıyor.

banner39
RUSYA 8 MİLYAR DOLAR HARCADI

Rusya, ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na yaklaşık 8 yılda hazırlandı. Ev sahipliği kararının verildiği 2010'dan bu yana ülkenin 11 şehrinde 10 stadyum inşa edilirken, 2 stadyum ise elden geçirildi. Rusya'da bu süre içerisinde seyircilerin konaklama imkanlarını arttırmak için 10 bin civarında odaya sahip 62 yeni otel inşa edildi.

Yapılan yatırımlar ulaşım altyapısının geliştirilmesini gerektirdi. Yolların inşası ve tadilatına ek olarak, toplu taşıma hatlarında da yenilikler ve düzenlemeler yapıldı. Rus hükümetinin rakamlarına göre, 2018 Dünya Kupası için inşa edilen tüm altyapının yaklaşık maliyeti 480 milyar ruble (yaklaşık 8 milyar dolar) oldu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Maçların yapılacağı şehirlerde ayrıca sıkı güvenlik önlemleri alınırken, 32 farklı ülkeden yaklaşık 150 yabancı polis Uluslararası Polis İş Birliği Merkezi'nde görev yapacak.Ayrıca maçın yapılacağı şehirlerde turistler için özel polisler görevlendirilirken, Moskova'ya mevcut polis miktarına ilave olarak bin 500 polis daha sevk edildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yusuf Yontar Mağusa Türk Gücü’nde...
Yusuf Yontar Mağusa Türk Gücü’nde...
Futbola ilgide Türkiye dünya üçüncüsü
Futbola ilgide Türkiye dünya üçüncüsü
Fenerbahçe'de ikinci Aykut Kocaman dönemi kapandı
Fenerbahçe'de ikinci Aykut Kocaman dönemi kapandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim