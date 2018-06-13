Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93907
ALTIN
193.565
DOLAR
4.6424
STERLİN
6.2041
EURO
5.4656
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Erkekler dikkat: Bunu yaparken bir kez daha düşünün!
Erkekler dikkat!
Bu yöntem saç dökülmesini anında durduruyor!
Saç dökülmesini anında durduruyor!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
banner34

Rusya ile Suudi Arabistan 25 yıl sonra karşılaşıyor

2018 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan, yarın yapacakları A Grubu maçıyla 25 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek.

13 Haziran 2018 Çarşamba 15:04
Rusya ile Suudi Arabistan 25 yıl sonra karşılaşıyor

2018 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan, yarın yapacakları A Grubu maçıyla 25 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek.

Tarihlerinde sadece bir kez özel maçta karşılaşan iki ekibin tek randevusu 1993'te oldu. 6 Kasım'da Suudi Arabistan'ın El-Huber şehrinde yapılan özel karşılaşma ev sahibi takımın 4-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. İki ekip, ilk randevularının ardından bir daha karşılaşmadı.

Başkent Moskova'daki Luzhniki Arena'da oynanacak karşılaşma 18.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı Arjantinli hakem Nestor Pitana yönetecek. Pitana'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Juan Pablo Bellati ve Hernan Maidana yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Brezilyalı Sandro Ricci üstlenecek.

Rusya ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı A Grubu'nun diğer maçında ise 15 Haziran Cuma günü Saint Petersburg Stadı'nda Mısır ile Uruguay karşı karşıya gelecek. 

banner39
FIFA SIRALAMASI

Suudi Arabistan ise dünya sıralamasında, 67. basamakta yer alıyor. 

Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya dünya sıralamasında 70. sırada bulunuyor. 

RUSYA'NIN 11. ŞAMPİYONASI

Rusya, ev sahipliği yaptığı şampiyona ile 11. kez bu büyük organizasyonda yer alıyor.

Asya Elemelerini Japonya'nın ardından ikinci sırada tamamlayarak Rusya vizesini alan Suudi Arabistan ise tarihinde 5. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Koç: Yerli hoca olursa Aykut Hoca'dan başkası olmayacak
Ali Koç: Yerli hoca olursa Aykut Hoca'dan başkası olmayacak
Mağusa Türk Gücü transferde “Şimşek” gibi
Mağusa Türk Gücü transferde “Şimşek” gibi
Dünya Kupası yarın başlıyor
Dünya Kupası yarın başlıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim