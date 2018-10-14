Rusya Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda?

Rusya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi B Grubu maçında bu hafta Türkiye A Milli takımımız Rusya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Türkiye, Rusya deplasmanından galibiyetle çıkıp motivasyonunu arttırmak istiyor. İşte milli maç heyecanına dair detaylar…

RUSYA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rusya Türkiye maçı 14 Ekim Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Mücadele TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak. Milli takımımız Rusya karşısında galibiyet elde ederek avantajını korumaya çalışacak.