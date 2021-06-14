Sahada fenalaşan Eriksen'in eski doktoru: Bir daha futbol oynayabilir mi? Açıkçası bilmiyorum

EURO 2020'de Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı mücadelenin 42. dakikasında kalp krizi geçirerek bir anda yere yığılan Christian Eriksen'in durumu iyiye giderken İtalya'da Inter ekibinde top koşturan futbolcunun kariyeriyle ilgili doktorlardan kötü haberler geldi.

Sahada yere yığıldıktan sonra yaklaşık 10 dakika kalp masajı yapılan ve sonrasında sedye ile sahadan çıkarılan 29 yaşındaki futbolcunun Tottenham'da oynadığı dönemde kardiyaloğu olarak görev yapan Prof. Dr. Sanjay Sharma, Eriksen'in futbol kariyerine devam etmesinin zorluğuna değindi.

'Birkaç dakikalığına öldü'​

Hürriyet'in aktardığına göre İngiltere Ulusal Haber Ajansı'na konuşan Sharma, "Açıkçası yere yığıldığı esnada birçok şey ters gitti ancak onu geri döndürmeyi başardılar. Burada esas sorulması gereken şey şu: Ne oldu ve neden oldu? Şu an durumu iyiye gittiği ve uyandığı için memnunum ancak bir daha futbol oynayabilir mi? Açıkçası bilmiyorum. Net bir şey söylemeden önce şunu göz ardı etmemek lazım: Eriksen birkaç dakikalığına da olsa öldü ancak uzmanlar onun bir kez daha ölmesine izin verirler mi? Kesinlikle hayır" dedi.

'İngiltere'de olsaydı bir daha sahaya çıkmasına izin vermezdik'

Sharma, Danimarkalı futbolcunun yaşayacağını ancak kariyerinin devamının nasıl şekilleneceğini bilmediğini söylerken, "Kalp krizi tüm dünyayı sarstı ve gerçek bu. Sadece Danimarkalı oyuncuları değil pek çok insanın ruhunu etkiledi. Eriksen için iyi haber, yaşayacak. Kötü haber ise kariyerinin sonuna doğru geliyordu. Bir daha profesyonel bir maç oynayabilir mi, bunu söyleyemem ancak İngiltere'de oynuyor olsaydı bu konuda çok katı olup oynamasına izin vermezdik" ifadelerini kullandı.

Bir başka uzman kardiyalog İngiliz Dr. Scott Murray da İtalya'nın, sporcuların kalp rahatsızlığı yaşadıktan sonra tekrar spora dönmelerini yasakladığını ve bu konuyu yasalaştırdıklarına vurgu yaptı.

Murray, "Eriksen'in yaşadığı bu rahatsızlık, muhtemelen futbol kariyerinin sonunu getirecek. İtalyanlar, bir sporcunun önemli bir kalp rahatsızlığı yaşadıktan sonra kalpte önemli bir hasar oluştuğuna kanaat getirirse, yeniden spora dönmesini yasaklıyor. Bunu da yasalarla desteklediler" diyerek Danimarkalı futbolcunun Inter'deki kariyerine devam etmesinin zorluğuna değindi.

'İtalyanlar, kalp rahatsızlıklarını dünyada en iyi tespit eden sistemlerden birine sahip'

Murray, İtalya'nın yaklaşık 20 yıldır bu prosedürü uyguladığını belirterek, "Bunu yaparak ölüm oranlarını yüzde 3'ten yüzde 1'in altına indirmeyi başardılar. İtalyanlar, kalp rahatsızlıklarını dünyada en iyi tespit eden sistemlerden birine sahip. Eriksen'in de kalp krizi geçirmiş olması, durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Cristian bir İtalyan takımında oynuyor ve yeniden futbola dönmeden önce tüm testlerini yaptırmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Eriksen'in yaşadığı rahatsızlığın, dünyada olumlu anlamda farkındalık yapacağını söyleyen Murray, "Eğer kalp rahatsızlığı esnasında hızlı bir tıbbi yardım alabilirseniz, hayatınız kurtulabilir. Herkesin suni teneffüs yapmayı ve böyle durumlarda nasıl müdahaleler yapacağını öğrenmesi gerekiyor. Bu sorun şu an dünyaca ünlü bir futbolcunun başına geldi ancak her futbolcu bunu yaşayabilir. Bunun farkına ne kadar hızlı varırsak, bu tarz sorunlarla o kadar kolay başa çıkabiliriz" diye konuştu.