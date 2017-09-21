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Sahalar lige hazırlanıyor

Yeni futbol sezonu öncesi Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü tarafından futbol sahalarındaki çalışmaların sonuna gelindi.

21 Eylül 2017 Perşembe 11:30
Sahalar lige hazırlanıyor

Doğu Bölgesinde yer alan Dr. Fazıl Küçük Stadyumu, Canbulat Stdayumu, Mormenekşe Cemal Balses Stadyumu ve Yeni Boğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadındaki hazırlıklar tamamlanmış durumda.

İskele Cumhuriyet Stadyumundaki aydınlatma ve çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiği Doğu bölgesinde, aydınlatma çalışmalarının devam edeceği Cumhuriyet Stadyumunda zeminin futbol karşılaşmalarına hazır olduğu belirtildi.

Yeni Boğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadının maç sahasının son derece iyi noktaya gelmesi ile birlikte kale arkasında bulunan antrenman sahasının yenilenmesi lig süresince Yeni Boğaziçi takımına hizmet verecek.

BRTK

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Son Güncelleme: 21.09.2017 11:31
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