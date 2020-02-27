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Sakatlar kervanına Levan da eklendi

27 Şubat 2020 Perşembe 00:28
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Sakatlar kervanına Levan da eklendi

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı'nın peşini şansızlıklar bırakmıyor. Ligde zirve mücadelesi veren ve kupada da yarı final için avantaj yakalayan Girne ekibinde sakatlık kabusu yaşanıyor.  Sarı siyahlılarda sakatlar kervanına İsmet Düzce ve yabancı oyuncu Ocran Idan'ın ardından bir diğer yabancı Levan Ingorokva da katıldı. Türk Ocağı'nda daha önce sakatlık yaşayan oyunculardan İsmet çapraz bağ, Idan ise menüsküs ameliyatı olmuştu.  Türk Ocağı'nın Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında bugün Çetinkaya'yı 2-1 mağlup ettiği maçın 40. dakikasında Levan sakatlanarak oyuna devam edememişti. Hastaneye götürülen Levan'ın aldığı darbe sonucu ayak tarak kemiğinde kırık oluştuğu tespit edildi. Ayağı alçıya alınan Levan bir süre takımdan uzak kalacakken sarı siyahlılar ligde tek yabancı ile mücadele edecek.

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