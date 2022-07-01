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Salah imzayı attı, tarihe geçti!

Liverpool, Mısırlı golcü Mohammed Salah'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı. Yıllık 21 milyon euroluk bir sözleşmeye imza atan Salah, kulüp tarihinin en çok kazanan futbolcusu oldu.

01 Temmuz 2022 Cuma 22:48
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Salah imzayı attı, tarihe geçti!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden , Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ile sözleşme yeniledi.

İngiliz ekibi, 30 yaşındaki futbolcusuyla 3 yıllık sözleşme imzalayarak ayrılık spekülasyonlarına son verdi.

Liverpool formasıyla 5 yılda 254 maça çıkan ve 156 gol atan Salah, 350 bin sterlini aşan haftalık maaşıyla kulüp tarihinin en fazla kazanan futbolcusu olacak.

Salah, İngiliz ekibiyle UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Dünya Kulüpler Kupası, Premier Lig, Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Yeni anlaşma sonlanınca Salah 33 yaşında olacak.

Salah, İngiliz ekibiyle UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Dünya Kulüpler Kupası, Premier Lig, Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Yeni anlaşma sonlanınca Salah 33 yaşında olacak.

"HARİKA HİSSEDİYORUM"

Salah sözleşmeyle ilgili Liverpool'un internet sitesine konuşurken, "Harika hissediyorum ve bu kulüple kazandığım kupalar için heyeycanlıyım. Herkes için mutlu bir gün. Biraz zaman aldı. Şimdi her şey tamam ve gelecekte olacaklara bakmalıyız" diye konuştu.

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