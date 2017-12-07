Şampiyon klasikçiler kupalarına kavuştu

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneğinin (KTKOD) yılsonu balosu ve KTKOD Şampiyona ödül töreni yapıldı. İlki 2006 yılında yapılan ve Bu yıl on ikinci kez düzenlenen Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası , Nisan ayında yapılan Tekerlekler Cirilensin Gezisi ile sezon başlamıştı.

Daha sonra NG Kütahya Seramik Cahit Necipoğlu LTD rallisi ile yarış sezonunun ilk ayağı başlamıştı. Mayıs ayında ise YDÜ sponsorluğunda Klasik Otomobil Sergisi ve ardına da YDÜ 27.Yıl Rallisi devam etmiş ve yaz faaliyetlerine girilmişti. Ekim ayında yapılan Bosphore Card Rallisi ile tamamlanmıştı. Temmuz ayında Dikmen Belediyesi DİGEM hazine avcılığı ve Ağustosta ise Slalom yarışı yapılmış ve ay sonunda ise Şeherde Gece Rallisi ile yaz faaliyetleri sonlanmıştı. Eylül ayında Malpas klasik otomobil rallisi ve yılın son puan veren organizasyonu Bosphore Card Rallisi ile 2017 yılı tamamlanmıştı. Bu faaliyetler neticesinde oluşan puan durumlarına göre hem genel klasmanda hem de alt kategorilerde ilk üç sırayı alan dernek üyeleri belirlenmiş oldu. 1 Aralık gecesi Le Chateau Romance Restoranda düzenlenen balo gecesinde , dereceye girenlere kupaları takdim edilerek 2017 yılının finalini gerçekleştirilmiş oldu. Çok renkli ve çok yoğun geçen sezonun ardından geceye katılan klasikseverler yılın yorgunluğunu da atmış oldu.

Şampiyon Ertan Namlı – Ayşe Namlı Çifti Oldu

Belirlenen puanlara göre 2017 KTKOD Klasik Otomobil Ralli Şampiyonasında 245 puanla sezon şampiyonu Ertan – Ayşe Namlı çifti olurken , geçen yılın şampiyon çifti Ali -Pembe Kelebek yarım puan farkla ,toplamda 244,5 puanla yılı ikinci tamamlamayı başardılar. Üçüncülük ise İsmet – Ayşe Tufan çiftinin oldu. Kupa töreninde 2017 yılında başarı sağlayan yarışmacıların yanı sıra , faaliyetlerde görev alan hakem ve komiserlere de birer teşekkür plaketi takdim edildi. Derneğime tüm sezon destek ve basında yer veren değerli basın emekçilerine da birer teşekkür plaketi sunuldu. Genel klasman ödülleri öncesi ise , derneğe her türlü desteği yardımı esirgemeyen sponsorlara da KTKOD başkanı İnanç Babaliki tarafından plaketler sunularak teşekkür edildi. Bu yıl Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneğinin de ayrıca 6.dönemi olan İnanç Babaliki ve ekiinin iki yıllık görev süresi de dolmuş oldu. İnanç Babaliki Başkanlığındaki 2015 -2017 yılları arasındaki görev süresi anısına dernek başkan vekili Burçin Aliusta hem Yönetim Kurulu adına hem de klasikseverler adına bir anı plaketi takdim edildi. Gece canlı müzik eşliğinde tamamlandı.

KTKOD 2017 KLASİK OTOMOBİL RALLİ ŞAMPİYONASI ÖDÜL DAĞILIM LİSTESİ

GENEL KLASMAN

1. ERTAN NAMLI 1- AYŞE NAMLI

2. ALİ KELEBEK 2 – PEMBE KELEBEK

3. İSMET TUFAN 3 – AYŞE TUFAN

SPONSORLARA TEŞEKKÜR PLAKETLERİ

GÖKHAN NECİPOĞLU – 3 . KÜTAHYA SERAMİK CAHİT NECİPOĞLU RALLİSİ

GÖRKEM BULUNÇ (İRFAN GÜNSEL ADINA ) – 3.YDÜ KLASİK OTOMOBİL FESTİVALİ (SERGİ VE RALLİ) OSMAN ÇELEBİ – 3 . DİGEM KLASİK OTOMOBİL

HAZİNE AVCILIĞI MÜRVET YERLİ - 3 . BOSPHORE CARD KLASİK OTOMOBİL RALLİSİ TİGİN KİŞMİR – KKTOK

E – KATEGORİSİ

1 – İSMET TUFAN 1 – AYŞE KİBRİT TUFAN

2 – İLKER CANBULAT 2 - NALAN CANBULAT

3 – RAUF KUTALP 3 – VOLKAN ALPER KIVRAK

F KATEGORİSİ

1 – OLGUN BİÇAK 1 – FEHİM ÖZTOKER

2 – TALMAÇ BAŞKAYA 2 – BUKET BAŞKAYA

3 – COŞKUN GÜREL 3 – NİLÜFER ALİ

G KATEGORİSİ

1 – ALİ KELEBEK 1 – PEMBE KELEBEK

2 – ERTAN NAMLI 2 – AYŞE NAMLI

3 – HAKKI YORGANCI 3 – İSMİHAN YORGANCI

BAYANLAR KATEGORİSİ

1 – FATOŞ ARCA 1 – SEREN BEYAZ

2 – GONCA AKÖZLÜER 2 – SUNA SEÇMEN

3 – SULTAN KÖROĞLU 3 – MELTEM AYAZ

ÇİFTLER KATEGORİSİ

1 – ALİ KELEBEK 1 – PEMBE KELEBEK

2 – ERTAN NAMLI 2 – AYŞE NAMLI

3 - İSMET TUFAN 3– AYŞE KİBRİT TUFAN

TURİNG KATEGORİSİ

1 – MURAT OSMANOĞLU 1 – SAFİYE OSMANOĞLU

2 – FATOŞ ARCA 2 – SEREN BEYAZ

3 – HÜSEYİN VAİZOĞLU 3 – FATMA VAİZOĞLU

GÖREVLİLER VE HAKEMLER

(TEAMCLASSİC) SERDAR KUMRU – SERHAN KUMRU – OZAN-ÇİLER , PERÇİNCİ - KERİM KIRMIZI - OZAN ÇOLİ- HASAN SÜTCÜOĞLU - AHMET YALÇIN – AHMET ARSU – GÜLTEKİN DOĞAN