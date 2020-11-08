ŞAMPİYON MACİLA-KOYUNCU İKİLİSİ

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), her yıl geleneksel olarak düzenlediği 2020 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın beşinci yarışı 6-7 Kasım tarihlerinde CAR & CARS’ın ana sponsorluğunda Lefkoşa’da gerçekleştirdi.

KKTOK’dan verilen bilgiye göre, ralli, dün yarışın başladığı yer olan CAR & CARS’ın önündeki kupa töreniyle son buldu.

İki gün süren ve toplamda 86,72 km’lik özel etapların geçildiği CAR & CARS Rallisi’nde organizasyon Kuzey Kıbrıs ralli camiasının sevilen ismi Ayer Argün için yapılan anma ve saygı duruşu ile start aldı.

Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisinin kazandıkları 53 puanla şampiyon olarak birinci sırada yer aldıkları podyumda, ikinci sırada Sadık Bilgimer – Ahmet Buzlukçuoğlu ikilisi ve üçüncü olarak da Cahit Yetkili – Harun Çakır ikilisi yer aldı.

Sınıf 1'de; birinci Sadık Bilgimer – Ahmet Buzlukçuoğlu olurken, bu ikiliyi, ikinci olarak Oktay Çocuk – Hüseyin Çocuk ve üçüncü olarak Edim Macila – Ayşe Alptürk ikilisi takip etti.

Sınıf 2'de; birinci Fikri Macila –Doğa Koyuncu ikilisi olurken, Cahit Yetkili – Harun Çakır ikilisi de ikinci olarak yer aldı.

Sınıf N'de; Barış Kalfaoğlu – Rasim Çetinkaya ikilisi yarışı birinci, Mehmet Karaoğlan – Mehmet Coşar ‘da ikinci olarak tamamladı.

Bayanlar Co-pilot kategorisinde ise birinci Ayşe Alptürk Macila oldu.