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ŞAMPİYON MACİLA-KOYUNCU İKİLİSİ

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), her yıl geleneksel olarak düzenlediği 2020 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın beşinci yarışı 6-7 Kasım tarihlerinde CAR & CARS’ın ana sponsorluğunda Lefkoşa’da gerçekleştirdi. 

08 Kasım 2020 Pazar 14:17
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ŞAMPİYON MACİLA-KOYUNCU İKİLİSİ

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), her yıl geleneksel olarak düzenlediği 2020 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın beşinci yarışı 6-7 Kasım tarihlerinde CAR & CARS’ın ana sponsorluğunda Lefkoşa’da gerçekleştirdi. 
KKTOK’dan verilen bilgiye göre, ralli, dün yarışın başladığı yer olan CAR & CARS’ın önündeki kupa töreniyle son buldu.
İki gün süren ve toplamda 86,72 km’lik özel etapların geçildiği CAR & CARS Rallisi’nde organizasyon Kuzey Kıbrıs ralli camiasının sevilen ismi Ayer Argün için yapılan anma ve saygı duruşu ile start aldı.
Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisinin  kazandıkları 53 puanla  şampiyon olarak birinci sırada yer aldıkları podyumda, ikinci sırada Sadık Bilgimer – Ahmet Buzlukçuoğlu ikilisi ve üçüncü olarak da Cahit Yetkili – Harun Çakır ikilisi yer aldı.
Sınıf 1'de; birinci Sadık Bilgimer – Ahmet Buzlukçuoğlu olurken, bu ikiliyi, ikinci olarak Oktay Çocuk – Hüseyin Çocuk ve üçüncü olarak Edim Macila – Ayşe Alptürk ikilisi takip etti.
Sınıf 2'de; birinci Fikri Macila –Doğa Koyuncu ikilisi olurken, Cahit Yetkili – Harun Çakır ikilisi de ikinci olarak yer aldı.
Sınıf N'de; Barış Kalfaoğlu – Rasim Çetinkaya ikilisi yarışı birinci, Mehmet Karaoğlan – Mehmet Coşar ‘da ikinci olarak tamamladı. 
Bayanlar Co-pilot kategorisinde ise birinci Ayşe Alptürk Macila oldu.

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