Şampiyon yurda döndü

Havadis Spor'un haberine göre, Romanya Atletizm Şampiyonasında 100 metrede 10.33’lük derecesiyle ve Türkiye Bayrak Takımı ile de 4×100 metrede 40.14’lük dereceyle çifte birincilik yaşayan ardından da Bosna Hersek’te gerçekleşen 9. Medunarodni Atletizm Yarışlarında 100 metrede 10.52’lik dereceyle üçüncü olan Milli atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu ile Antrenörü Celal Keleş dün yurda döndü.

Türkiye Milli Takımı ile katıldığı 2 ayrı organizasyonda 4 gün arayla 2 altın 1 de bronz madalya kazanan Yiğitcan Hekimoğlu ve antrenörü Celal Keleş dün saat 15.30 civarında ülkeye vardı.

İkiliyi Ercan Havalimanı’nda KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani çiçeklerle karşıladı.

Hekimoğlu ve Keleş’in mutlukları objektiflere yansırken ikili zaman kaybetmeden Türkiye Milli Takımı ile katılacakları Akdeniz Oyunları hazırlıklarına başlayacaklarını bildirdi.