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Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

25 Eylül 2017 Pazartesi 14:10
Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor

Devler Ligi’nde ikinci hafta heyecanı yarın ve 27 Eylül Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türkiye’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcisi Beşiktaş, ikinci hafta mücadelesinde yarın saat 21.45’te Alman ekibi Leipzig ile sahasında karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçlarının programı şu şekilde:

26 Eylül Salı

21.45 APOEL - Tottenham
21.45 Borussia Dortmund - Real Madrid
21.45 Monaco - Porto
21.45 Beşiktaş - Leipzig
21.45 Manchester City - Shakhtar Donetsk
21.45 Napoli - Feyenoord
21.45 Spartak Moskova - Liverpool
21.45 Sevilla - Maribor

27 Eylül Çarşamba

19.00 Karabağ - Roma
21.45 Juventus - Olympiakos
21.45 Sporting Lizbon - Barcelona
21.45 Atletico Madrid - Chelsea
21.45 Anderlecht - Celtic
21.45 Paris Saint-Germain - Bayern Münih
21.45 CSKA Moskova - Manchester United
21.45 Basel - Benfica 

İhlas Haber Ajansı

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