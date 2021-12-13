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Şampiyonlar Ligi kurasında skandal olay!

İlk turda aynı grupta yer alan Villarreal ve Manchester United, kura çekiminde skandal bir yanlışlıkla aynı torbada yer aldı. UEFA, Şampiyonlar Ligi kurasını tekrarlayacak.

13 Aralık 2021 Pazartesi 15:20
475 Okunma
Şampiyonlar Ligi kurasında skandal olay!
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UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde daha önce eşi benzeri olmayan bir olay meydana geldi. Aynı torbada yer almaması gereken 2 takım aynı torbada yer alınca ortalık karıştı.

ATLETICO MADRID TORBASINA ATILMADI

Villarreal'in eşleşebileceği takımların kura torbasına yanlışlıkla Manchester United eklendi ve İspanyol ekibinin rakibi olarak çekildi. İki takım aynı grupta yer aldıklarından bu kura gerçekleşemedi. Kura torbası yeniden karıştırıldı ve Villarreal'in rakibi bu kez Manchester City oldu.

Daha sonrasında Atletico Madrid'in rakiplerinin belirleneceği kura torbasına Manchester United'ın katılamadığı görüldü. Bu durum, Atletico Madrid'in çekebileceği rakipler arasında Manchester United'ın yer almamasına yol açtı.

TEKRARLANIYOR!

UEFA, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin yapılan hatadan dolayı tekrarlanacağını açıkladı. Kura çekiminin 17.00'de yeniden yapılacak.

UEFA'DAN YENİ AÇIKLAMA

UEFA: "Hangi takımların birbirleriyle oynayabileceği hakkında yetkililere talimat veren yazılımda teknik bir sorun meydana geldi. Bu nedenle kura geçersiz sayıldı ve yeniden çekilecek"

(beIN SPORTS)

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