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Şampiyonlar Ligi'nde final zamanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, İngiltere'nin Liverpool takımı ile İspanyol ekibi Real Madrid, bu akşam Fransa'nın başkenti Paris'te karşılaşacak.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 22:33
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Şampiyonlar Ligi'nde final zamanı

Saat 22.00'de başlaması gereken mücadelede seyircilerin stada girişinde gecikme yaşanması nedeniyle henüz düdük çalınmadı. 

22.36'da başlayacağı ifade edilen dev mücadeleye Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapıyor. Karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.

Liverpool ile Real Madrid, bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde aralarındaki 9. maça çıkacak.

Real Madrid 17, Liverpool 10. kez Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak. Turnuva tarihinin en başarılı takımı Real Madrid 14. kez şampiyon olmak istiyor. Liverpool ise 7. defa kupanın sahibi olmaya çalışacak.

İki takım daha önce 8 defa karşılaştı. Bu karşılaşmaların 4'ünü Real Madrid, 3'ünü Liverpool kazandı. Bir maç ise berabere bitti. Real Madrid 10, Liverpool ise 8 gol attı.

İLK 11'LER

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mané, Luis Díaz

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric, Valverde; Benzema, Vinicius.

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