Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonun grup aşamasında ilk hafta, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.
Şampiyonlar Ligi'nde yine dikkat çeken skorlar ortaya çıktı. İşte gecenin skorları...
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Dinamo Zagreb, sahasında Atalanta'yı Leovac ve Orsic'in (3) golleriyle 4-0 mağlup etti.
Lokomotiv Moskova, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 2-1 mağlup etti.
Manchester City, deplasmanda Shakhtar Donetsk'i Mahrez, İlkay Gündoğan ve Jesus'un golleriyle 3-0 mağlup etti.
Olympiakos 2-2 Tottenham
B Grubu'nda Bayern Münih, sahasında Kızılyıldız'ı Coman, Lewandowski ve Müller'in golleriyle 3-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Atletico Madrid, 2-0 geriye düştüğü maçta sahasında Juventus ile 2-2 berabere kaldı.
Galatasaray'la aynı grupta yer alan PSG, Real Madrid'i 3-0 mağlup etti.
Club Brugge 0-0 Galatasaray