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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu grup aşamasının ilk hafta maçları sona erdi

19 Eylül 2019 Perşembe 08:59
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonun grup aşamasında ilk hafta, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.

Şampiyonlar Ligi'nde yine dikkat çeken skorlar ortaya çıktı. İşte gecenin skorları...

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Dinamo Zagreb, sahasında Atalanta'yı Leovac ve Orsic'in (3) golleriyle 4-0 mağlup etti.

Lokomotiv Moskova, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 2-1 mağlup etti.

Manchester City, deplasmanda Shakhtar Donetsk'i Mahrez, İlkay Gündoğan ve Jesus'un golleriyle 3-0 mağlup etti.

Olympiakos 2-2 Tottenham

B Grubu'nda Bayern Münih, sahasında Kızılyıldız'ı Coman, Lewandowski ve Müller'in golleriyle 3-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Atletico Madrid, 2-0 geriye düştüğü maçta sahasında Juventus ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray'la aynı grupta yer alan PSG, Real Madrid'i 3-0 mağlup etti.

Club Brugge 0-0 Galatasaray

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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayHaberFutbolŞampiyonlar Ligi
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