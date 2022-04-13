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Şampiyonlar Ligi'nde şok skor!

Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal, 1-0'ın rövaşında deplasmanda Bayern Münih ile 1-1 berabere kaldı ve yarı finale yükseldi. Sarı Denizaltılar 16 yıl sonra Devler Ligi'nde son dört takım arasına kalmayı başardı.

13 Nisan 2022 Çarşamba 00:22
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Şampiyonlar Ligi'nde şok skor!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih ile Villarreal karşı karşıya geldi. İspanyol ekibinin ilk karşılaşmayı 1-0 kazandığı eşleşmenin ikinci randevusuna Allianz Arena ev sahiliği yaptı.

LEWANDOWSKİ PERDEYİ AÇTI

Bayern Münih'in yüksek pas yüzdesiyle geçen ilk 45 dakikada gol sesi çıkmadı. Julian Nagelsmann'ın ekibinin beklediği gol 52. dakikada geldi. Aut sonrası kale önünden pasla çıkmaya çalışan Villarreal'in hatasını değerlendiren Bavyera ekibi, Robert Lewandowski'nin golüyle 1-0 öne geçti.

golüne imza atan yıldız futbolcu, Bayern'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 iç saha maçında 9 gol kaydetti.

SON DAKİKALARDA GOL GELDİ

Villarreal'i tur biletini getiren gol 88. dakikada geldi. Hızlı hücumda rakip savunmayı eksik yakalayan Sarı Denizaltılar, Samuel Chukwueze'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Toplam skorda(1-2) Bayern Münih'e üstünlük kuran Unai Emery'nin takımı adını yarı finale yazdırdı.

Villarreal yarı finalde Benfica - Liverpool eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Çeyrek final ilk maçında Jürgen Klopp'un ekibi rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmişti.

Yarı finalde maçlar 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak. Dev final 28 Mayıs'ta oynanacak.

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