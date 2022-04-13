Şampiyonlar Ligi'nde şok skor!

Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal, 1-0'ın rövaşında deplasmanda Bayern Münih ile 1-1 berabere kaldı ve yarı finale yükseldi. Sarı Denizaltılar 16 yıl sonra Devler Ligi'nde son dört takım arasına kalmayı başardı.