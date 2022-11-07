Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu

Avrupa’nın en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarını ilk iki sırada bitiren takımlar, son 16’ya yükselmişti. Bugün İsviçre’nin Nyon şehrindeki UEFA merkezinde, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un katılımıyla yapılan kura çekimiyle de Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belirlendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:
Leipzig - Manchester City
Club Brugge - Benfica
Liverpool - Real Madrid
Milan - Tottenham
Frankfurt - Napoli
Dortmund - Chelsea
Inter - Porto
Bayern Münih - PSG