Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
100220
ALTIN
228.053
DOLAR
5.9835
STERLİN
7.8578
EURO
6.9867
Dünyanın en büyük kuşu üç metrelik "Vorombe titan"
Dünyanın en büyük kuşu
Satürn'ün uydusu Titan'da kum fırtınaları görüntülendi
Titan’daki kum fırtınaları görüntülendi
Gripten korunmanın 10 yolu
Gripten korunmanın 10 yolu
Google'dan şaşırtıcı tanıtım! Google hikayeler geliyor...
Google'dan şaşırtıcı tanıtım!
Shazam tamamen ücretsiz oldu!
Shazam tamamen ücretsiz oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde 'VAR' kullanılacak

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde 2019/20 sezonundan itibaren VAR sisteminin uygulanacağını açıkladı.

27 Eylül 2018 Perşembe 14:44
Şampiyonlar Ligi'nde 'VAR' kullanılacak

Futbolda son dönemin en önemli teknolojik gelişmesi olan VAR (Video Yardımcı Hakem) uygulamasının Şampiyonlar Ligi’nde ne zaman kullanılacağı belli oldu. Dünya Kupası’nda yardımına başvurulmasının ardından Türkiye’nin de içlerinde olduğu Avrupa’da bazı liglerde de uygulamaya konan sistemin, Devler Arenası’nda bu sezon kullanılmayacağı kesinleşti. 
 
EURO 2024 öncesi VAR kararı 

UEFA’dan yapılan açıklamada VAR sisteminin gelecek sezondan itibaren Şampiyonlar Ligi’nde kullanılacağı duyuruldu. Nyon’daki UEFA Yönetim Kurulu toplantısında bu sabah, EURO 2024’ü düzenleyecek ülkeye karar verilmesinin öncesinde başka başlıklarda oturumlar gerçekleşti.
 
Play-off’tan itibaren olacak 

Toplantıda alındığı belirtilen karar uyarınca, Ağustos 2019’a kadar sistemin denemelerinin ve eğitimlerinin tamamlanacağı, 2019-20 sezonu itibarıyla ise VAR sisteminin Avrupa’nın bir numaralı kupasında yürürlüğe konacağı belirtildi. Bu dönemin play-off turuna geldiğine dikkat çekildi. 
 
Vodafone Park bir ilke sahne olacak 

Alınan kararlar arasında VAR uygulamasının gelecek yaz 14 Ağustos’ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçında da kullanılmasına karar verildi. Vodafone Park’ta sezonun en iyi iki takımını karşı karşıya getirecek buluşmada sistem, ilk kez bu müsabaka için İstanbul’da kullanılmış olacak. EURO 2020’de de kullanılan sistemin, Avrupa Ligi’nde ancak 2020-12 sezonunda kullanılacağı belirtildi. 
 
Çeyrek final iddiası çürüdü 

Şampiyonlar Ligi’nde VAR uygulamasına dair geçtiğimiz haftalarda bazı uluslar arası yayın kuruluşlarınca iddialar ortaya atılmıştı. Buna göre sistemin bu sezon çeyrek finalden itibaren Şampiyonlar Ligi’nde kullanılacağı savunulmuştu. Ancak UEFA’nın açıklaması bu sezon sistemin yardımına başvurulmayacağını kesinleştirdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
UEFAŞampiyonlar LigiVARSporHaberFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EURO 2024'ün ev sahibi belli oldu!
EURO 2024'ün ev sahibi belli oldu!
EURO 2024'ün ev sahibi belli oluyor
EURO 2024'ün ev sahibi belli oluyor
Bozkurt: MTG her alanda zirvede olacak
Bozkurt: MTG her alanda zirvede olacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim