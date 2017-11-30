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Şampiyonlar Ligi’nde 21:45 maçları tarih oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının 21.45 olarak klasikleşen başlama saatleriyle ilgili alınan yeni karar resmen uygulamaya kondu.

30 Kasım 2017 Perşembe 17:13
Şampiyonlar Ligi’nde 21:45 maçları tarih oluyor
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UEFA, Şampiyonlar Ligi maçlarının başlama saatleriyle ilgili daha önce aldığı düzenleme kararını resmen uygulamaya koyduğunu duyurdu.

Devler Ligi’nde grup aşamasında oynanan 8 mücadele artık 2’ye bölünecek… Gelecek sezondan itibaren 2 maç Avrupa saati ile 19:00’da, diğer 6 maç ise 21:00’de başlayacak. Türkiye saati ile 21:45’te (saatler geri alınmadığında 22:45) başlayan dev maçlar böylece tarihe karışacak.

Gelecek sezondan itibaren maçların ikisi Avrupa saati ile 19:00’da, diğer 6 maç ise 21:00’de başlayacak. Türkiye saati ile maçlar 21:00 ve 23.00’te başlayacak. Eğer gelecek sezon da Türkiye’de saatler geri alınmazsa Şampiyonlar Ligi maç saatleri ülkemiz için 21:00 veya 23.00 olacak. Saatlerin yeniden geri alınması durumunda ise Türkiye için Şampiyonlar Ligi saati 20:00 ve 22:00 olacak.

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