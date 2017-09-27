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Şampiyonlar Ligi’nde günün maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları dün oynanan karşılaşmalarla devam etti.

27 Eylül 2017 Çarşamba 11:05
Şampiyonlar Ligi’nde günün maçları

G Grubu'nda Beşiktaş, konuk ettiği Leipzig'i 2-0 yendi. Gruptaki diğer maçta Monaco, ağırladığı Porto'ya 3-0 mağlup oldu. Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri 31 ve 69. dakikalarda geçen sezon Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar ile 89. dakikada Miguel Layun attı.

H Grubu'nda son şampiyon Real Madrid, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-1 yendi. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Gareth Bale, 50 ve 79. dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü, 54. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'dan geldi.

Alman temsilcisinde, milli futbolculardan Ömer Toprak 90, Nuri Şahin ise 60 dakika forma giydi.

E Grubu
Sevilla: 3 - Maribor: 0
Spartak Moscow: 1 - Liverpool: 1

F Grubu
Napoli: 3 - Feyenoord: 1
Manchester City: 2 - Shakhtar Donetsk: 0

G Grubu
Beşiktaş: 2 - RB Leipzig: 0
Monaco: 0 - Porto: 3

H Grubu
APOEL Nicosia: 0 - Tottenham: 3
Borussia Dortmund: 1 - Real Madrid: 3

İhlas Haber Ajansı

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Son Güncelleme: 27.09.2017 11:12
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