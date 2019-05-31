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Şampiyonlar Ligi’nde Tottenham ve Liverpool’un dev finali!

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile Tottenham, yarın Madrid'de TSİ 22.00'de karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak kulüplerden Tottenham ilk, Liverpool ise 6. kez kupayı kaldırmak istiyor. Liverpool, Tottenham ile oynadığı son 14 maçın 9'unu kazandı ve sadece birini kaybetti. İşte dev maçla ilgili tüm detaylar...

31 Mayıs 2019 Cuma 16:08
Şampiyonlar Ligi’nde Tottenham ve Liverpool’un dev finali!
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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, İngiltere’nin Liverpool ile Tottenham takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından belli olacak.

İspanya’nın başkenti Madrid’deki Metropolitano Stadı’nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00’de başlayacak ve beIN Sports’tan yayınlanacak.

Final maçında Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak. Skomina’nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jure Praprotnik ve Robert Vukan’ın yapacağı maçta, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz, dördüncü hakem olarak görevlendirildi.

TOTTENHAM İLE LIVERPOOL 3. KEZ.

Tottenham ile Liverpool, yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Avrupa kupalarında 3. kez karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, İngiliz temsilcileri Tottenham ile Liverpool, yarın TSİ 22.00’de İspanya’nın başkenti Madrid’deki Metropolitano Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Tottenham, tarihinde ilk kez oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hayalini kuruyor. Liverpool ise 2005’ten bu yana ilk, toplamda 6. defa kupanın sahibi olmak istiyor.

Şampiyonlar Ligi kupasını Real Madrid’e kaptırdıktan bir yıl sonra bir kez daha adını finale yazdıran Liverpool ile Tottenham, daha önce Avrupa kupalarında 2 defa karşılaştı.

1972-73 sezonundaki UEFA Kupası yarı finali ilk maçını 1-0 Liverpool, rövanşını ise 2-1 Tottenham kazandı. Tarafların 2’şer defa fileleri havalandırdığı eşleşmenin galibi, deplasmanda gol atmanın avantajıyla Liverpool oldu.

SON 14 MAÇTA

Tottenham ile Liverpool arasında daha önce 170 resmi maç oynandı. Bu maçların 79’unu Liverpool, 48’ini Tottenham kazandı. 43 karşılaşma ise berabere bitti.

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Son yıllarda Tottenham’a karşı büyük üstünlük kuran Liverpool, aralarındaki son 14 müsabakanın 9’unu kazandı ve sadece birini kaybetti.

Kulüplerin bu sezon İngiltere Premier Lig’de yaptığı 2 maç da Liverpool’un galibiyetiyle sonuçlandı. Liverpool, hem 15 Eylül 2018’de deplasmanda hem de 31 Mart’ta sahasında oynadığı lig maçlarını 2-1 kazandı.

İki takım, daha önce yalnızca bir turnuva finalinde karşılaştı. 1982 İngiltere Lig Kupası finalinde Tottenham’ı uzatma sonunda 3-1 yenen Liverpool, şampiyonluğa ulaştı.

DEVLER LİGİ’NDE 2. İNGİLİZ FİNALİ

2019 finali, 2008’deki Manchester United-Chelsea finalinden sonra İngiliz kulüplerinin kupa mücadelesi vereceği 2’nci Şampiyonlar Ligi maçı olacak.

İngiliz ekipleri, Tottenham ile Wolverhampton arasındaki 1972 UEFA Kupası finali de göz önünde bulundurulduğunda 3’üncü defa Avrupa kupalarında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, 2000’deki Real Madrid-Valencia (İspanya), 2003’teki Milan-Juventus (İtalya), 2008’deki Manchester United-Chelsea (İngiltere), 2013’teki Bayern Münih-Borussia Dortmund (Almanya), 2014 ve 2016’daki Real Madrid-Atletico Madrid (İspanya) karşılaşmalarından sonra 7’nci kez aynı ülke takımlarının oynayacağı bir Şampiyonlar Ligi finali izleyecek. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak İngiltere’nin Tottenham ile Liverpool takımlarındaki futbolcuların tahmini değeri, 1 milyar 786 milyon Euro olarak dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre Liverpool’un tahmini piyasa değeri 950,5 milyon, Tottenham’ın ise 835,5 milyon Euro oldu.

Liverpool’dan Mısırlı Muhammed Salah ve Tottenham’dan İngiliz Harry Kane, 150’şer milyon Euro ile takımlarının en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıkıyor.

Tottenham’daki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:

 Futbolcu  Değeri (Euro)
 Harry Kane  150 milyon
 Dele Alli  100 milyon
 Christian Eriksen  85 milyon
 Son Heung-min  65 milyon
 Davinson Sanchez  45 milyon
 Toby Alderweireld  40 milyon
 Eric Dier  40 milyon
 Kieran Trippier  35 milyon
 Lucas Moura  32 milyon
 Hugo Lloris  30 milyon
 Jan Vertonghen  30 milyon
 Danny Rose  25 milyon
 Victor Wanyama  25 milyon
 Ben Davies  25 milyon
 Erik Lamela  20 milyon
 Serge Aurier  20 milyon
 Harry Winks  20 milyon
 Moussa Sissoko  18 milyon
 Juan Foyth  12 milyon
 Vincent Janssen  8 milyon
 Fernando Llorente  3,5 milyon
 Kyle Walker-Peters  3 milyon
 Michel Vorm  2 milyon
 Paulo Gazzaniga  2 milyon
 Toplam  835,5 milyon

Liverpool’daki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:

 Futbolcu  Değeri (Euro)
 Muhammed Salah  150 milyon
 Sadio Mane  85 milyon
 Roberto Firmino  80 milyon
 Virgil van Dijk  75 milyon
 Alisson  65 milyon
 Naby Keita  65 milyon
 Andrew Robertson  50 milyon
 Trent Alexander-Arnold  50 milyon
 Fabinho  45 milyon
 Georginio Wijnaldum  40 milyon
 Alex Oxlade-Chamberlain  40 milyon
 Joe Gomez  35 milyon
 Jordan Henderson  28 milyon
 Xherdan Shaqiri  25 milyon
 Dejan Lovren  20 milyon
 Joel Matip  20 milyon
 James Milner  15 milyon
 Adam Lallana  15 milyon
 Daniel Sturridge  15 milyon
 Divock Origi  10 milyon
 Alberto Moreno  9 milyon
 Simon Mignolet  8 milyon
 Ben Woodburn  5 milyon
 Connor Randall  500 bin
 Toplam  950,5 milyon
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Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar Ligi’
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