Şampiyonlar Ligi’nde Tottenham ve Liverpool’un dev finali!

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, İngiltere’nin Liverpool ile Tottenham takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından belli olacak.

İspanya’nın başkenti Madrid’deki Metropolitano Stadı’nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00’de başlayacak ve beIN Sports’tan yayınlanacak.

Final maçında Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak. Skomina’nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jure Praprotnik ve Robert Vukan’ın yapacağı maçta, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz, dördüncü hakem olarak görevlendirildi.

TOTTENHAM İLE LIVERPOOL 3. KEZ.

Tottenham ile Liverpool, yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Avrupa kupalarında 3. kez karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, İngiliz temsilcileri Tottenham ile Liverpool, yarın TSİ 22.00’de İspanya’nın başkenti Madrid’deki Metropolitano Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Tottenham, tarihinde ilk kez oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hayalini kuruyor. Liverpool ise 2005’ten bu yana ilk, toplamda 6. defa kupanın sahibi olmak istiyor.

Şampiyonlar Ligi kupasını Real Madrid’e kaptırdıktan bir yıl sonra bir kez daha adını finale yazdıran Liverpool ile Tottenham, daha önce Avrupa kupalarında 2 defa karşılaştı.

1972-73 sezonundaki UEFA Kupası yarı finali ilk maçını 1-0 Liverpool, rövanşını ise 2-1 Tottenham kazandı. Tarafların 2’şer defa fileleri havalandırdığı eşleşmenin galibi, deplasmanda gol atmanın avantajıyla Liverpool oldu.

SON 14 MAÇTA

Tottenham ile Liverpool arasında daha önce 170 resmi maç oynandı. Bu maçların 79’unu Liverpool, 48’ini Tottenham kazandı. 43 karşılaşma ise berabere bitti.

Son yıllarda Tottenham’a karşı büyük üstünlük kuran Liverpool, aralarındaki son 14 müsabakanın 9’unu kazandı ve sadece birini kaybetti.

Kulüplerin bu sezon İngiltere Premier Lig’de yaptığı 2 maç da Liverpool’un galibiyetiyle sonuçlandı. Liverpool, hem 15 Eylül 2018’de deplasmanda hem de 31 Mart’ta sahasında oynadığı lig maçlarını 2-1 kazandı.

İki takım, daha önce yalnızca bir turnuva finalinde karşılaştı. 1982 İngiltere Lig Kupası finalinde Tottenham’ı uzatma sonunda 3-1 yenen Liverpool, şampiyonluğa ulaştı.

DEVLER LİGİ’NDE 2. İNGİLİZ FİNALİ

2019 finali, 2008’deki Manchester United-Chelsea finalinden sonra İngiliz kulüplerinin kupa mücadelesi vereceği 2’nci Şampiyonlar Ligi maçı olacak.

İngiliz ekipleri, Tottenham ile Wolverhampton arasındaki 1972 UEFA Kupası finali de göz önünde bulundurulduğunda 3’üncü defa Avrupa kupalarında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, 2000’deki Real Madrid-Valencia (İspanya), 2003’teki Milan-Juventus (İtalya), 2008’deki Manchester United-Chelsea (İngiltere), 2013’teki Bayern Münih-Borussia Dortmund (Almanya), 2014 ve 2016’daki Real Madrid-Atletico Madrid (İspanya) karşılaşmalarından sonra 7’nci kez aynı ülke takımlarının oynayacağı bir Şampiyonlar Ligi finali izleyecek. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak İngiltere’nin Tottenham ile Liverpool takımlarındaki futbolcuların tahmini değeri, 1 milyar 786 milyon Euro olarak dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre Liverpool’un tahmini piyasa değeri 950,5 milyon, Tottenham’ın ise 835,5 milyon Euro oldu.

Liverpool’dan Mısırlı Muhammed Salah ve Tottenham’dan İngiliz Harry Kane, 150’şer milyon Euro ile takımlarının en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıkıyor.

Tottenham’daki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (Euro) Harry Kane 150 milyon Dele Alli 100 milyon Christian Eriksen 85 milyon Son Heung-min 65 milyon Davinson Sanchez 45 milyon Toby Alderweireld 40 milyon Eric Dier 40 milyon Kieran Trippier 35 milyon Lucas Moura 32 milyon Hugo Lloris 30 milyon Jan Vertonghen 30 milyon Danny Rose 25 milyon Victor Wanyama 25 milyon Ben Davies 25 milyon Erik Lamela 20 milyon Serge Aurier 20 milyon Harry Winks 20 milyon Moussa Sissoko 18 milyon Juan Foyth 12 milyon Vincent Janssen 8 milyon Fernando Llorente 3,5 milyon Kyle Walker-Peters 3 milyon Michel Vorm 2 milyon Paulo Gazzaniga 2 milyon Toplam 835,5 milyon

Liverpool’daki futbolcuların piyasa değerleri şöyle: