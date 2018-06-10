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Şampiyonluğa koşuyorlar

2018 TVF Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Pro Beach Tour Fethiye Etabı, 08-10 Haziran 2018 tarihleri arasında erkeklerde 9, bayanlar kategorisinde ise 8 takımın katılımıyla düzenlendi.

10 Haziran 2018 Pazar 11:35
Şampiyonluğa koşuyorlar

2018 Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Pro Beach Tour Fethiye Etabı’nda mücadele eden Kıbrıslı Türk Merve Çelebi, partneri Esra Betül Çetin ikilisi yarı finale yükseldi.

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2018 TVF Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Pro Beach Tour Fethiye Etabı, 08-10 Haziran 2018 tarihleri arasında erkeklerde 9, bayanlar kategorisinde ise 8 takımın katılımıyla düzenlendi.

Merve-Betül ikilisi gruplarında oynadıkları üç karşılaşmayı kazanarak yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Yarı final mücadelesi yarın 12.00’de oynanacak. İkili galip gelmesi halinde saat 16.10’da finalde şampiyon olabilmek için mücadele edecek. Yarı finalde mağlup olmaları halinde Merve – Betül ikilisi 14.30’da 3.’lük maçına çıkacak.

2018 TVF Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Pro Beach Tour Fethiye Etabı, 10 Haziran 2018, Pazar günü oynanacak final karşılaşmalarıyla tamamlanacak. Bu turnuva, Pro Beach Tour ve FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu puanı verecektir. TVF Pro Beach Tour sene sonu para ödülü sıralamasına da otomatik olarak puan vermektedir.
 

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