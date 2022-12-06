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Samuel Eto'o'dan YouTuber'a saldırı

Kamerun'un efsane isimlerinden Samuel Eto'o, Brezilya-Güney Kore maçı sonrası kendisini görüntüleyen YouTuber Said Mamouni'yi tekmeledi.

06 Aralık 2022 Salı 11:54
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Samuel Eto'o'dan YouTuber'a saldırı



Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o, Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nın Son 16 Turu'nda oynanan Brezilya-Güney Kore mücadelesinin çıkışında olaya karıştı.

Brezilya'nın 4-1 kazandığı müsabakanın ardından Samuel Eto'o'nun stadyum çıkışında Cezayirli bir YouTuber'a saldırdı.

Fransız La Opinion'un yayınladığı görüntülerde Eto'o'nun tekmeleri sonrası YouTuber'ın yere düştüğü görülüyor.

Olayın nedeni açıklanmazken Kamerun, geçtiğimiz mart ayında deplasman golüyle Cezayir'i eleyip Dünya Kupası bileti almış ve mücadelenin ardından iki ülke arasında gerilim yaşanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Samuel EtoYoutuberSaldırı
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