Samuel, Yakın Doğu’da

Havadis Spor'dan Tonguç Kotak'ın haberine göre, Voleybol Büyük Erkekler Ligi’nin iddialı takımı Yakın Doğu Üniversitesi, Solomon’un ardından Samuel Anthony Ogwuche’yi renklerine bağladı. Bu sezon kurduğu kadro ile Büyük Erkeler Ligi’nde şampiyonluk kovalayan Yakın Doğu Üniversitesi takıma ikinci yabancısını Nijerya’da buldu ve dün Voleybol Federasyonu’nda başkan Enver Kaya’nın huzurunda sözleşme imzaladı.

2,03’lük orta oyuncu

Bordo mavili ekibin kadrosuna kattığı 24 yaşında ve 2,03’lük orta oyuncu olan Samuel, Nijerya Milli Takımı’nda da forma giydi. Yakın Doğu Üniversitesi Antrenörü Umar Göker imza töreni sonrasında Havadis’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Uzun süredir ikinci yabancı arıyorduk. Samuel’i, KKTC’ye getirdik, denedik ve takıma katkı sağlayacağı kanaatine vardık. Solomon ile iyi bir ikili olacaklar. Samuel takıma çabuk uyum sağladı. Bu da bizim avantajımız. Samuel ile iyi işler yapacağız.”