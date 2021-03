Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği’ne kendi sahasında 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında yara almasının ardından sanatçı Fazıl Say isyan etti.



Say maçın ardından kişisel Twitter hesabından futbolculara ve Erol Bulut'a tepki gösterdi.



Ünlü piyanist, "Adamın yüz ifadesi, en ufak üzüntüsü yok. İstifa!" dedi.



Say şu ifadeleri kullandı: "Hüsranla bitti... Koca bir sezon daha, yazık"



"Adam kendi kalesine gol atıyor. Neresiyle attı, kendi bile anlamamıştır."

