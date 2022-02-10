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SAOT sistemi Kulüpler Dünya Kupası'nda deneniyor

FIFA, VAR sisteminin ardından yeşil sahalarda fark yaratacak yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Bu teknoloji sayesinde ofsaytlar 3 saniye gibi kısa bir sürede tespit edilebilecek.

10 Şubat 2022 Perşembe 18:33
47 Okunma
SAOT sistemi Kulüpler Dünya Kupası'nda deneniyor
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FIFA'nın gündeminde yarı otomatik ofsayt sistemi var.SAOT adı verilen yeni sistem devam eden Kulüpler Dünya Kupası'nda deneniyor.

Sistem yapay zekanın sahadaki tüm oyuncuları takip etmesiyle sonuca varıyor. Böylece ofsayt anında kesin ve 3 saniye kadar kısa bir sürede sonuç verebiliyor.

DENEMELER OLUMLU OLURSA DÜNYA KUPASI'NDA KULLANILACAK

Denemeler olumlu sonuçlanırsa SAOT, sene sonunda Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda kullanılacak.

Hawk-eye'ın gol çizgisi teknolojisine çok benzeyen kamerayı pozisyona göre hareket ettirerek ofsayt kararlarıyla ilgili hataların çoğunu ortadan kaldıracağı düşünülüyor.

2023-24 sezonunda Premier Lig ve tüm büyük yerel liglerde kullanılan mevcut ofsayt teknolojisinin yenisiyle değiştirilmesi planlanıyor.

Yeni ofsayt sisteminin detayları #1

YAPAY ZEKA TABANLI

Futbol gelişen teknoloji ile birlikte büyümeye devam ediyor.

Yapay zeka tabanlı teknoloji, otomatik top algılamayı kullanıyor ve hızlıca bir oyuncunun pozisyonunun üç boyutlu modellerini oluştuyor.

Sistem, kameralardan gelen izleme verilerini ve sensör teknolojisini kullanarak topa vuruş anının doğruluğunu iyileştiriyor.

Yeni ofsayt sisteminin detayları #2

OYUNCUNUN 3 BOYUTLU İSKELETİNİ BELİRLİYOR

Bir oyuncunun 3 boyutlu iskeletinin bir başka oyuncunun vücudunun hangi bölümünün en önde olduğunu belirlemek için modellenme çizerek karar vermede öncülük ediyor.

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