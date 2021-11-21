Sarı kart görünce sinirden çılgına döndü!

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde teknik direktör Fatih Terim ile hakem Halil Umut Meler arasında tartışma meydana geldi. İlk yarının sonlarında yaşanan pozisyonda sahayı terk etmek üzere olan topa vuran deneyimli hoca sarı kart gördü. Bu olay sonrası Meler'e tepki gösteren Terim, "Bir daha yaparım ne yapacaksın beni mi atacaksın!" dedi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan dev derbinin ilk yarısı nefes kesti. 1-1'lik eşitle sona eren ilk 45 dakikada Fatih Terim ile hakem Halil Umut Meler arasındaki diyalog dikkat çekti.

"BİR DAHA YAPARIM NE YAPACAKSIN!"

Fanatik'in haberine göre; Devrenin sonlarına doğru yaşanan bir pozisyonda top taça doğru çıkacakken çizgide bulunan Fatih Terim'e çarptı. Ardından karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler ile Fatih Terim arasında hararetli bir tartışma yaşandı ve Terim sarı kart gösterdi. Çizgiyi ihlal ettiğini söyleyen Halil Umut Meler'e Fatih Terim de 'Bir daha yaparım ne yapacaksın beni mi atacaksın!' cevabını verdi.