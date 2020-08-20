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SATRANÇ BÖLGE BİRİNCİLİKLERİ SONA ERDİ

KKTC’nin 6 ayrı bölgesinde toplam 173 sporcunun katıldığı 2020 KKTC Bölge Birincilikleri 7-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

20 Ağustos 2020 Perşembe 09:49
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SATRANÇ BÖLGE BİRİNCİLİKLERİ SONA ERDİ

KKTC’nin 6 ayrı bölgesinde toplam 173 sporcunun katıldığı 2020 KKTC Bölge Birincilikleri 7-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. 
4, 5, 6, 7, 8 Ağustos tarihlerinde 30 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Güzelyurt Bölge Birinciliği Şampiyonu Bartu Bahar oldu. Turnuvayı Görkem Yalovalı 2., Ahmet Kader Sakallı 3. sırada tamamladı.
7, 8, 9 Ağustos tarihlerinde 30 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Lefkoşa Bölge Birinciliğinde Şampiyon Tuğberk Bardak oldu. Turnuvayı Ekin Arca 2., Mücahit Sazlık 3. sırada bitirdi.
10, 11, 12, 13, 14, 15 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen Mağusa Bölge Birinciliğinde 54 katılımcı arasında Ali Karakuş Şampiyon olurken, Ömer Barış Ali 2., Hatice Filo 3. geldi. 
10, 11, 12, 13, 14, 15 Ağustos tarihlerinde 35 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Girne Bölge Birinciliği Şampiyonu Ahmet Alşan, 2. İbrahim Genç, 3. Atilla Deva oldu. 
11 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Yenierenköy Bölge Birinciliği Şampiyonu Feridun Emin oldu. Turnuvayı Gülten Balık 2., Velettin Türktan 3. olarak tamamladı.
14, 15, 16 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen 13 sporcunun katıldığı İskele Bölge Birinciliğinde Şampiyon Mustafa Kemal Ata Aydın olurken, 2. Mehmet Gül, 3. Aliye Osum oldu.
Sıralamada ilk üç dereceye giren sporculara ileriki bir tarihte yapılacak ödül töreninde kupaları takdim edilecektir.
Bölge Birincilikleri sonunda her bölgede ilk 3 ve ilk 3’ün dışında kalan ve turnuvayı tamamlayan KKTC vatandaşı katılımcı sayısının %30 oranında 26 Eylül - 18 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak olan M. Kemal Deniz KKTC Genel Satranç Şampiyonasına katılım hakkı verilecektir. Her bölge için kontenjan listesi daha sonra web sitemizden duyurulacaktır. 


 

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