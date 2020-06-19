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Satranç ligleri iptal

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu, 17 Haziran 2020 tarihli toplantısında oy çokluğuyla 2020 KKSF Liglerinin iptal edilmesi kararını aldı.

19 Haziran 2020 Cuma 11:23
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Satranç ligleri iptal

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu, 17 Haziran 2020 tarihli toplantısında oy çokluğuyla 2020 KKSF Liglerinin iptal edilmesi kararını aldı.

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu açıklaması şu şekilde:

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu, 17 Haziran 2020 Tarihli Toplantısında Oy Çokluğuyla 2020 KKSF Liglerinin İptal Edilmesi Kararını Almıştır.

Bilindiği gibi Covid-19 Salgını nedeniyle diğer spor dallarında olduğu gibi satranç sporunun faaliyetleri de uzun süre durdurulmak zorunda kalındı. Mart ayına gelindiğinde 2020 Satranç Ligleri’nin (1. Lig, 2. Lig ve U-16 Ligi) Birinci devresi tamamlanmıştı. Normalleşme süreci başlama eğilimi gösterdiğinde, KKSF Yönetim Kurulu,  Liglerde oynayan dernek/kulüplerden "Hükümetin Sportif Faaliyetleri Serbest Bırakan Bir Karar Üretmesi Halinde" tamamlanamamış Liglerin akıbetine ilişkin görüş aldı. 22 Kulüp/Derneğin sadece 3’ü Liglerin Oynanarak Tamamlanması görüşünde olduklarını bildirmiş, 1'i görüş bildirmemiş, geriye kalan 18 takım ise Liglerin Tescili (10) veya İptali (8) Yönündeki görüşlerini paylaşmıştır. Bu durumda takımların ezici çoğunluğunun Liglerin oynanmaması yönünde görüş ortaya koydu.
17 Haziran 2020 tarihli toplantıda Tescil ve İptal görüşleri Yönetim Kurulu oylamasına sunulmuş, Liglerin İptali Kararı oy çokluğu ile üretilmiştir.

Bu kararın tüm Satranç Camiası'na hayırlı olmasını temenni eder, tüm kulüp ve derneklerimizin bu karara ilişkin olumlu veya olumsuz görüşlerini saygı ile karşılayacağımızı belirtmek isteriz.
Doç. Dr. Hasan SAMANİ
Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Başkanı.

Son Güncelleme: 19.06.2020 11:27
Anahtar Kelimeler:
Satranç LigiKuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu
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