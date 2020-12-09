Sebastian Coltescu kendini savundu

Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun Paris Saint-Germain ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalması spor dünyasında büyük tepki toplarken hakem Sebastian Coltescu açıklamalarda bulundu.

Romanya'da yayın yapan ProSport'un haberine göre Coltescu, konuyla ilgili yakın çevresine yaptığı açıklamada, ''Beni tanıyan herkes ırkçı olmadğımı bilir. En azından umduğum şey bu. Önümüzdeki birkaç gün hiçbir haber sitesini okumayacağım. Yalnızca iyi olmaya çalışıyorum'' ifadelerini kullandı.