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Seleznov'dan Galatasaray itirafı: 'Akhisarspor beni göndermedi'

Bursaspor’un Ukraynalı yıldızı Yevgen Seleznov, bu hafta karşılaşacakları eski takımı Akhisarspor’a eleştirilerde bulunarak, “Ben o takıma çok yardım ettim ancak onlar bana doğru yapmadı. Beni Galatasaray’a göndermediler. Galatasaray bana kontrat vermişti, Akhisar beni göndermedi, kadro dışı bıraktı. Umurumda değiller” dedi.

20 Ocak 2020 Pazartesi 16:50
Seleznov'dan Galatasaray itirafı: 'Akhisarspor beni göndermedi'

TFF 1’inci Lig’in 18’inci haftasında Bursaspor, sahasında Fatih Karagümrük’ü son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup ederek ikinci yarıya galibiyetle başladı.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan ilk golün sahibi Yevgen Seleznov, 3 puana ulaştıklarını ve önemli olanın bu olduğunu vurguladı. 19’uncu hafta mücadelesinde deplasmanda eski takımı Akhisarspor ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine sitemkâr ifadeler kullanan 34 yaşındaki Ukraynalı forvet, “Onlar umurumda değil. Beni Galatasaray istediğinde beni göndermedikleri andan itibaren umurumda değiller. Beni kadro dışı bıraktıkları andan itibaren onları hiç umursamadım. Ben o takıma çok yardım ettim ancak onlar bana doğru yapmadı. Beni Galatasaray’a göndermediler. Galatasaray bana kontrat vermişti. Akhisar beni göndermedi, kadro dışı bıraktı. Bu asla iyi değil. Bazı oynadığım takım arkadaşlarım ve hocalarıma saygı duyuyorum. Taraftar ve şehri seviyorum. Ama bir kişi hakkında ise aynı şeyi düşünmüyorum” diye konuştu.

Bu sezon 5’inci kez fileleri havalandıran Seleznov, kişisel olarak gol hedefinin bulunmadığını da kaydederek, “Her maç gol atmayı istiyorum ancak bu mümkün değil. Futbol bu. Önemli olan takımın nasıl oynadığı. Çünkü takım kazanırsa herkes mutlu olur. Taraftar bu akşam yine harikaydı. Müthiş bir atmosfer vardı. İnşallah daha çok taraftar görürüz. Burak’ın asisti çok iyiydi. Pozisyon çok hızlı gelişti. Öyle bir vuruşu planlamadım, 1 saniye içinde gelişti” dedi.

İlk 11’de şans bulmaya başlamasının ardından attığı gollerle de dikkat çeken Ukraynalı yıldız, Bursaspor’un son 5 maçında 4 kez gol sevinci yaşayarak dikkatleri üzerine çekti.

Son Güncelleme: 20.01.2020 16:52
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray
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