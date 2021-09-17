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Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu

TFF ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Şenol Güneş, 10 milyon TL tazminat ücreti alacak.

17 Eylül 2021 Cuma 23:20
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Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Türkiye' milli takımdan ayrılan teknik direktör Şenol Güneş, 6-1'lik Hollanda mağlubiyetinin ardından tartışmaların odağı olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilen Güneş, TFF'den 10 milyon TL tazminat ücreti alacak.

"BEN PARA PAZARLIĞI YAPMAM"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de, deneyimli teknik adamın tazminat durumuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Şenol Hoca, görevi bırakırken tazminat konusunu hiç açmadı bile. Şenol Hoca, “Benim oturup sizinle para pazarlığı yapmam söz konusu olmaz. Siz ne takdir ederseniz, ne karar verirseniz kabulümdür" ifadelerini kullanmıştı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN PERFORMANSI

Öte yandan, Güneş'in ikinci döneminde Ay-yıldızlı ekip 32 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 15 galibiyet elde eden milli takım, 7 mağlubiyet ve 10 beraberlik aldı. Milli takım, 25'i resmi, 7'si özel olmak üzere oynadığı 32 maçta, 55 gol atarken, kalesinde 40 gol gördü.

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