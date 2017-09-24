Şeref Çiçek: "Futbol oynanacak ortamdan uzaklaşıldı"

Derbi karşılaşmasında sahadan gönderilen teknik direktör Şenol Güneş'in yerine basın toplantısında Beşiktaş adına açıklamalarda bulunan Şeref Çiçek, Güneş'in oyunculara, Fenerbahçe'nin nasıl oynadığının önemli olmadığını ve kendi performanslarını ortaya koyarak galibiyet için oynamaları gerektiğini aktardığını vurgulayarak, "Zaman zaman bizim, zaman zaman Fenerbahçe'nin iyi oynadığı maç, öyle bir hale geldi ki iyi futbol oynanacak ortamdan uzaklaşıldı." dedi.

Fenerbahçe maçını geride bıraktıklarını ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 26 Eylül Salı günü Leipzig ile yapacakları karşılaşmayı düşünmeye başladıklarını kaydeden Çiçek, "Leipzig maçına odaklanacağız. Hakem kararlarıyla ilgili değerlendirmeleri, pozisyonları sizler fazlasıyla yapacaksınız. Camiamızın da olumlu, olumsuz değerlendirmeyi yapıp gereken kişilere, gerekli yanıtları vereceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.