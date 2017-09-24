Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104123
ALTIN
145.971
DOLAR
3.4910
STERLİN
4.7188
EURO
4.1702
Kendisiyle evlendi
Kendisiyle evlendi
Sonbahar enfeksiyonlarından korunmanın 7 yolu!
Ders zili çaldı enfeksiyon dönemi...
Maden suyunu bardaktan içmeyin!
Maden suyunu bardaktan içmeyin!
Çocuklar pes etmeyi 'ebeveynlerinden öğreniyor'
Sakın pes etmeyin!
Hamilelikte bulantı ve kusmaya dikkat
Hamilelikte bulantı ve kusmaya dikkat

Şeref Çiçek: "Futbol oynanacak ortamdan uzaklaşıldı"

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ın antrenörü Şeref Çiçek, karşılaşma içinde yaşananların iyi futbolu engellediğini söyledi.

24 Eylül 2017 Pazar 11:10
Şeref Çiçek: "Futbol oynanacak ortamdan uzaklaşıldı"

Derbi karşılaşmasında sahadan gönderilen teknik direktör Şenol Güneş'in yerine basın toplantısında Beşiktaş adına açıklamalarda bulunan Şeref Çiçek, Güneş'in oyunculara, Fenerbahçe'nin nasıl oynadığının önemli olmadığını ve kendi performanslarını ortaya koyarak galibiyet için oynamaları gerektiğini aktardığını vurgulayarak, "Zaman zaman bizim, zaman zaman Fenerbahçe'nin iyi oynadığı maç, öyle bir hale geldi ki iyi futbol oynanacak ortamdan uzaklaşıldı." dedi.

Fenerbahçe maçını geride bıraktıklarını ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 26 Eylül Salı günü Leipzig ile yapacakları karşılaşmayı düşünmeye başladıklarını kaydeden Çiçek, "Leipzig maçına odaklanacağız. Hakem kararlarıyla ilgili değerlendirmeleri, pozisyonları sizler fazlasıyla yapacaksınız. Camiamızın da olumlu, olumsuz değerlendirmeyi yapıp gereken kişilere, gerekli yanıtları vereceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NBA yıldızları Trump'a karşı: 'Seni serseri'
NBA yıldızları Trump'a karşı: 'Seni serseri'
Nefesleri kesen derbi Fenerbahçe'nin
Nefesleri kesen derbi Fenerbahçe'nin
Real Madrid, kendine geldi 1-2
Real Madrid, kendine geldi 1-2

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim