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Sergen Yalçın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

12 Eylül 2020 Cumartesi 11:38
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Sergen Yalçın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın koonavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Yalçın’ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlandığı belirtildi.

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklama şöyle;

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF’nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’da pozitif sonuca rastlanmıştır.

Yalçın’ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır"

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