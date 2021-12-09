Beşiktaş’a geldiği ilk günden beri oynattığı futbolla tüm kesimlerin beğenisini kazanan ve geçen sezonu siyah-beyazlı takımda şampiyon olarak tamamlayan Sergen Yalçın için bu sezon işler oldukça kötü gitti. Şampiyonlar Ligi’nde sıfır çeken, Süper Lig’de ise son 5 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Beşiktaş’ta bugün Sergen Yalçın istifa etti.

SERGEN YALÇIN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. 49 yaşındaki deneyimli teknik adamın, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşerek son kararını verdiği aktarıldı. Bugün yapılan antrenmana da çıkmayan Yalçın, son haftalardaki kötü sonuçların ardından istifa kararı aldı.

Türkiye saatiyle 12:00’de Nevzat Demir Tesisleri’nde başlayan antrenman öncesi Başkan Çebi ile görüşen Yalçın, görevi bıraktı. Görüşmede Yalçın, istifasını Çebi’ye sundu.

BEŞİKTAŞ’IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Beşiktaş’ta takımın başına geçici olarak altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli geçecek. Kara Kartal’ın ligde bu hafta oynayacağı Yuketel Kayserispor maçında takımın başında Önder Karaveli olacak.