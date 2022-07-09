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Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Sergio Oliveira'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-kırmızılılar, Sergio Oliveira ile 4 yıllık anlaşma imzalandığını ve sezonluk 2 milyon 750 bin euro ödeneceğini açıkladı.

09 Temmuz 2022 Cumartesi 20:30
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Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da
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Galatasaray Kulübü, Sergio Oliveira ile 4 yıllık anlaşmaya vardıklarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol, SAD ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir."

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