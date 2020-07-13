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Sezon sonuna kadar olan maç programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig’de sezon sonuna kadar olan maçların programı belirlendi.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 15:50
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Sezon sonuna kadar olan maç programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig’de sezon sonuna kadar olan maçların programı belirlendi.

K-Pet Süper Lig programı

Buna göre K-Pet Süper Lig’de 28.hafta Göçmenköy-Cihangir maçı dışında 15 Temmuz 2020 Çarşamba günü oynanacak. Göçmenköy-Cihangir karşılaşması ise 16 Temmuz 2020 Perşembe günü oynanacak.
     K-Pet Süper Lig’de 29.haftada tüm maçlar 19 Temmuz 2020 Pazar günü oynanacak. Yenicami-Küçük Kaymaklı maçı dışındaki tüm maçlar saat 17.45’de başlayacak. Yenicami-Küçük Kaymaklı maçının başlama saati 20.30 olacak.
     K-Pet Süper Lig’de 30.haftada tüm maçlar 22 Temmuz 2020 Çarşamba günü oynanacak. Çetinkaya-Düzkaya maçı dışındaki tüm maçlar 17.45’de başlayacak. Çetinkaya-Düzkaya maçının başlama saati 20.30 olacak.
     K-Pet Süper Lig’de Play-Out karşılaşmalarının da tarihleri belli oldu. Buna göre Play-Out 1.maçları 26 Temmuz 2020 Pazar, Play-Out 2.maçları 30 Temmuz 2020 Perşembe ve Play-Out 3.maçları da 5-6 Ağustos 2020 tarihinde oynanacak.
 
Nicosia Group Kıbrıs Kupası yarı final programı

Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda Doğan Türk Birliği ile Mağusa Türk Gücü ve Türk Ocağı Limasol ile Yenicami takımları arasında oynanacak Yarı Final 2.maçları 28-29 Temmuz 2020 tarihinde oynanacak.
 
K-Pet 1.Lig programı

K-Pet 1.Lig’de 29.haftada oynanacak tüm karşılaşmalar 16 Temmuz 2020 Perşembe günü oynanacak.
     K-Pet 1.Lig’de 30.haftada Girne Halk Evi ile Karşıyaka maçı dışındaki tüm maçlar 19 Temmuz 2020 Pazar günü saat 17.45’de başlayacak. Girne Halk Evi ile Karşıyaka arasındaki karşılaşmanın başlama saati ise 20.30 olacak.
     K-Pet 1.Lig’de Play-Off ve Play-Out 1.maçları 22 Temmuz 2020 Çarşamba, 2.maçları 26 Temmuz 2020 Pazar ve 3.maçları ise 30 Temmuz 2020 Perşembe günü oynanacak.
 
U21 Süper Lig Şampiyonluk Grubu

U21 Süper Lig Şampiyonluk Grubu'nun da maç programı belli oldu. Buna göre 1.maçlar 21 Temmuz 2020 Salı, 2.maçlar 26 Temmuz 2020 Pazar ve 3.maçlar da 30 Temmuz 2020 Perşembe günü oynanacak.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Futbol FederasyonuKTFF
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