Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Logitech'ten oyunculara kablosuz fare
Logitech'ten oyunculara özel fare
Fortnite 9. sezon başladı!
Fortnite 9. sezon başladı!
"Isınmadan ani başlanan spor kalp krizini tetikler"
"Isınmadan ani başlanan spor kalp...
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
ABD tarihinde bir ilk: Üç...

Sharapova hayranlarına kötü haber

Omzundaki sakatlığı devam eden 32 yaşındaki Sharapova, sezonun ikinci grand slam turnuvasına katılmayacak.

16 Mayıs 2019 Perşembe 15:18
Sharapova hayranlarına kötü haber
banner44

Rus tenisçi Maria Sharapova, Fransa Açık’tan çekildiğini duyurdu.

Sharapova, devam eden omuz sakatlığı nedeniyle sezonun ikinci grand slam organizasyonu olan Fransa Açık’tan çekilme kararı aldığını kaydetti. Ocak ayından bu yana turnuvalara katılamayan ve dünya klasmanında 35. sıraya kadar gerileyen 32 yaşındaki Rus sporcu, şubat ayında operasyon geçirmişti.

banner41

Sharapova’nın kariyerinde ikisi Fransa Açık olmak üzere 5 grand slam şampiyonluğu bulunuyor.

Toprak zeminde düzenlenen Fransa Açık, 26 Mayıs’ta başlayacak.

banner22
Anahtar Kelimeler:
SharapovaSporHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhuriyet  Meclisi ile özel gereksinimli gençler futbol karşılaşması yapacak
Cumhuriyet  Meclisi ile özel gereksinimli gençler futbol karşılaşması yapacak
Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nden 5 Kişilik Ekip Avrupa Orient Doğu ve Batı Dostluk Rallisi’nde
Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nden 5 Kişilik Ekip Avrupa Orient Doğu ve Batı Dostluk Rallisi’nde
MTG Şampiyon
MTG Şampiyon

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim