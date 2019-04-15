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Sinan Gümüş, Galatasaraylı taraftarlardan özür diledi

15 Nisan 2019 Pazartesi 11:01
Sinan Gümüş, Galatasaraylı taraftarlardan özür diledi
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Fenerbahçe derbisi sonrası çekilen bir videoda, Galatasaraylı taraftarlarla ilgili "Suriyeli' sözünün kullanan Sinan Gümüş, özür mesajı yayınladı.

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Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, takımının Fenerbahçe ile yaptığı derbi maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlarla ilgili "Suriyeli" benzetmesinden dolayı bir özür mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı oyuncu, takımın derbi maç için tesislerden ayrılması sırasında taraftarların uğurlamasını çeken Diagne'nin videosuna yansıyan sözlerinden dolayı özür diledi.

Sinan Gümüş, Instagram hesabında yer alan mesajında, "Kesinlikle kötü niyetle olmayan bir sözümün yanlış anlaşılmasından dolayı çok ama çok üzgünüm. Kırdığım, üzdüğüm kimse varsa hepsinden özür dilerim." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Sinan Gümüş
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