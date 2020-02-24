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Sinde'de Kofalı ve Sona zirvede

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu organizesinde Başel Holding katkıları ile gerçekleşen ve toplam 3 ayaktan oluşan, 2020 Polaris Ralli Kış Kupası ikinci yarışı pazar günü İnönü'de gerçekleşti.

24 Şubat 2020 Pazartesi 21:37
Sinde'de Kofalı ve Sona zirvede
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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu organizesinde Başel Holding katkıları ile gerçekleşen ve toplam 3 ayaktan oluşan, 2020 Polaris Ralli Kış Kupası ikinci yarışı pazar günü İnönü'de gerçekleşti.

Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası'nın ikinci yarışı olan ve KITMOK ile ortaklaşa düzenlenen Polaris ATV Enduro Cup ’da güne ve şampiyonaya renk katmaya devam etti.

Polaris Kış Kupası ikinci ayağında İKSAD katkıları ile gerçekleşen Sinde Ralli Sprint, 6,5 kilometre uzunluğunda toprak ve çamurlu bir parkur da gerçekleşti.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Polaris, Gopro, Dji, Motul, Çağla Car Care ve Genpower' ın katkılarıyla gerçekleşen ve 23 aracın start aldığı sprint şampiyonası ikinci yarışında 20 ekip finişe ulaşabildi.

Şampiyonanın ilk yarışını ikinci olarak tamamlayan genç pilot Ahmet Kofalı - Mehmet Çağla bu yarışı birinci olarak kürsünün zirvesine çıktı. Yarışı, Edim Macila – Güner Şevketoğlu ikinci ve Halil Mulla – Ali Yoncu üçüncü olarak tamamladı.

Ralli klasmanında Sınıf R'de birinci Ahmet Kofalı-Mehmet Çağla, Sınıf N'de Halil Mulla – Ali Yoncu, Sınıf 1'de Hüseyin Yarkıner – Arda Öksüzoğlu, Sınıf 4'te Ayer Argün – Fezile Yorgancıoğlu ve gençlerde ise Ahmet Kofalı - Arda Öksüzoğlu birinci olarak tamamladı.

Oldukça güzel bir havada, bol su geçişli zeminde ve iki çıkış ile aynı etapta yarışılan ATV Enduro Cup ‘ta ve ATV 4 kategorisinde ise en iyi zaman Polaris Scrambler XP 1000 ile Sona Singh yaparken, ikinci Vural Tabak ve üçüncü Aydın Kırık oldu: ATV 1'de Ertun Altay birinci, Şevki Akdeniz ikinci ve Fevzi Havutçu üçüncülüğü elde etti.

ATV 2'de Hasan Pilli birinci gelirken, ikinci Ahmet Miralay, üçüncü ise Kağan Dayı oldu.

ATV Enduro Cup'ta genel klasmanda ise Sona Singh birinci, Ertun Altay ikinci ve Hasan Pilli üçüncü oldular.

2020 Polaris Kış Kupası’nın bir sonraki ayağı ve son yarışı 08 Mart'ta Girne'de gerçekleşecek.

YARIŞ SONUÇLARI ŞÖYLE:

RALLİ SPRİNT

PİLOT  CO-PİLOT  ARAÇ  BEST TIME  SINIF

1.Ahmet Kofalı  Mehmet Çağla  Canam Maverick X3  00:04:54,525  R

2.Edim Macila  Güner Şevketoğlu  Canam Maverick X3  00:05:00,645  R

3.Halil Mulla  Ali Yoncu  Mitsubishi Lancer Evo IX  00:05:35,530  N

4.Hüseyin Yarkıner  Arda Öksüzoğlu  Mitsubishi Lancer Evo VI  00:06:05,617  1

5.Oktay Çocuk  Hüseyin Çocuk  Mitsubishi Lancer Evo VI  00:06:08,487  1

6.Ayer Argün  Fezile Yorgancıoğlu  Suzuki Swift  00:07:54,170  4

7.Taykun Erdal  Arkın Şevketoğlu  Canam Maverick X3  00:08:44,542  R

ATV ENDURO CUP

PİLOT  ARAÇ  BEST TIME  SINIF

1.Sona Singh  Polaris Scrambler XP 1000  00:05:19,712  ATV4

2.Ertun Altay  Yamaha YFZ 450-R  00:05:24,373  ATV1

3.Hasan Pilli  BAJA DS 650  00:05:28,292  ATV2

4.Ahmet Miralay  Yamaha Raptor 700  00:05:31,445  ATV2

5.Lisanı Yılsay  Yamaha Raptor 700  00:05:36,429  ATV2

6.Kağan Dayı  BAJA DS 650  00:05:39,982  ATV2

7.Vural Tabak  CAN-AM Outlander 800  00:05:43,120  ATV4

8.Şevki Akdeniz  Suzuki LTR 450  00:05:50,696  ATV1

9.Aydın Kırık  CAN-AM Renegade 1000  00:05:53,327  ATV4

10.Fevzi Havutçu  Kawasaki KFX 450  00:05:54,267  ATV1

11.Mehmet Damdelen  Honda TRX 450  00:05:59,974  ATV1

12.Orhan Razioglu  Yamaha Raptor 700  00:06:05,283  ATV2

13.Barış Bülbül  Bombardier Rally 200  00:07:46,342  ATV1

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Turing Ve Otomobil Kurumu
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