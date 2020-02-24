Sinde'de Kofalı ve Sona zirvede

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu organizesinde Başel Holding katkıları ile gerçekleşen ve toplam 3 ayaktan oluşan, 2020 Polaris Ralli Kış Kupası ikinci yarışı pazar günü İnönü'de gerçekleşti.

Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası'nın ikinci yarışı olan ve KITMOK ile ortaklaşa düzenlenen Polaris ATV Enduro Cup ’da güne ve şampiyonaya renk katmaya devam etti.

Polaris Kış Kupası ikinci ayağında İKSAD katkıları ile gerçekleşen Sinde Ralli Sprint, 6,5 kilometre uzunluğunda toprak ve çamurlu bir parkur da gerçekleşti.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Polaris, Gopro, Dji, Motul, Çağla Car Care ve Genpower' ın katkılarıyla gerçekleşen ve 23 aracın start aldığı sprint şampiyonası ikinci yarışında 20 ekip finişe ulaşabildi.

Şampiyonanın ilk yarışını ikinci olarak tamamlayan genç pilot Ahmet Kofalı - Mehmet Çağla bu yarışı birinci olarak kürsünün zirvesine çıktı. Yarışı, Edim Macila – Güner Şevketoğlu ikinci ve Halil Mulla – Ali Yoncu üçüncü olarak tamamladı.

Ralli klasmanında Sınıf R'de birinci Ahmet Kofalı-Mehmet Çağla, Sınıf N'de Halil Mulla – Ali Yoncu, Sınıf 1'de Hüseyin Yarkıner – Arda Öksüzoğlu, Sınıf 4'te Ayer Argün – Fezile Yorgancıoğlu ve gençlerde ise Ahmet Kofalı - Arda Öksüzoğlu birinci olarak tamamladı.

Oldukça güzel bir havada, bol su geçişli zeminde ve iki çıkış ile aynı etapta yarışılan ATV Enduro Cup ‘ta ve ATV 4 kategorisinde ise en iyi zaman Polaris Scrambler XP 1000 ile Sona Singh yaparken, ikinci Vural Tabak ve üçüncü Aydın Kırık oldu: ATV 1'de Ertun Altay birinci, Şevki Akdeniz ikinci ve Fevzi Havutçu üçüncülüğü elde etti.

ATV 2'de Hasan Pilli birinci gelirken, ikinci Ahmet Miralay, üçüncü ise Kağan Dayı oldu.

ATV Enduro Cup'ta genel klasmanda ise Sona Singh birinci, Ertun Altay ikinci ve Hasan Pilli üçüncü oldular.

2020 Polaris Kış Kupası’nın bir sonraki ayağı ve son yarışı 08 Mart'ta Girne'de gerçekleşecek.

YARIŞ SONUÇLARI ŞÖYLE:

RALLİ SPRİNT

PİLOT CO-PİLOT ARAÇ BEST TIME SINIF

1.Ahmet Kofalı Mehmet Çağla Canam Maverick X3 00:04:54,525 R

2.Edim Macila Güner Şevketoğlu Canam Maverick X3 00:05:00,645 R

3.Halil Mulla Ali Yoncu Mitsubishi Lancer Evo IX 00:05:35,530 N

4.Hüseyin Yarkıner Arda Öksüzoğlu Mitsubishi Lancer Evo VI 00:06:05,617 1

5.Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi Lancer Evo VI 00:06:08,487 1

6.Ayer Argün Fezile Yorgancıoğlu Suzuki Swift 00:07:54,170 4

7.Taykun Erdal Arkın Şevketoğlu Canam Maverick X3 00:08:44,542 R

ATV ENDURO CUP

PİLOT ARAÇ BEST TIME SINIF

1.Sona Singh Polaris Scrambler XP 1000 00:05:19,712 ATV4

2.Ertun Altay Yamaha YFZ 450-R 00:05:24,373 ATV1

3.Hasan Pilli BAJA DS 650 00:05:28,292 ATV2

4.Ahmet Miralay Yamaha Raptor 700 00:05:31,445 ATV2

5.Lisanı Yılsay Yamaha Raptor 700 00:05:36,429 ATV2

6.Kağan Dayı BAJA DS 650 00:05:39,982 ATV2

7.Vural Tabak CAN-AM Outlander 800 00:05:43,120 ATV4

8.Şevki Akdeniz Suzuki LTR 450 00:05:50,696 ATV1

9.Aydın Kırık CAN-AM Renegade 1000 00:05:53,327 ATV4

10.Fevzi Havutçu Kawasaki KFX 450 00:05:54,267 ATV1

11.Mehmet Damdelen Honda TRX 450 00:05:59,974 ATV1

12.Orhan Razioglu Yamaha Raptor 700 00:06:05,283 ATV2

13.Barış Bülbül Bombardier Rally 200 00:07:46,342 ATV1