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'Sinyor' Can Bartu son yolculuğuna uğurlandı

Türk sporunun önemli isimlerinden ‘Sinyor' Can Bartu bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Bartu için ilk tören Ülker Stadı'nda düzenlendi.

13 Nisan 2019 Cumartesi 16:34
'Sinyor' Can Bartu son yolculuğuna uğurlandı
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83 yaşında hayatını kaybeden Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için Ülker Stadı'nda veda töreni düzenlendi.

Bartu'nun Türk ve Fenerbahçe bayraklarına sarılı naaşı, Fenerbahçeli futbolcuların omuzlarında, taraftarların alkışları eşliğinde Ülker Stadı'nda saha içinde oluşturulan platforma getirildi.

BERABER SAF TUTTULAR

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Veda töreninde bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu, Can Bartu'nun hayatından kesitlerin yer aldığı video izletildi. Özellikle Can Bartu'nun sonvideosu sonrasında gözyaşları sel oldu.

Statta Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları aynı tribünlerde Can Bartu'yu uğurlamak üzere saf tuttu.

Törene siyasetten spora pek çok isim katıldı.

Törende Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, futbolcu Volkan Demirel kürsüde konuşma yaptılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartu'nun ailesi ve Fenerbahçe camiasına taziyelerini iletti.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını kazanan Ekrem İmamoğlu da veda törenine katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
SinyorCan BartuHaberSporÜlker Stadı
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