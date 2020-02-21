Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Haluk Levent Kıbrıs'ı Salladı
Haluk Levent Kıbrısı Salladı
Gece yatmadan önce bir avuç kabak çekirdeği yerseniz…
Gece yatmadan önce bir avuç...
Samsung yeni telefonları S20 ve Galaxy Z Flip'i tanıttı
Samsung yeni telefonları S20 ve...
Fazla vitamin hasta edebilir
Fazla vitamin hasta edebilir
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor

Sivasspor tekrar liderlik koltuğuna oturdu

Türkiye Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında Sivasspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

21 Şubat 2020 Cuma 21:22
Sivasspor tekrar liderlik koltuğuna oturdu
banner48

Türkiye Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında Sivasspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Yiğidolar maçın 9. dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın golü ile mücadeleyi 1-0 kazandı.

Sivasspor ile Alanyaspor Süper Lig'in 23. hafta maçında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Maça hızlı başlayan Yiğidolar 9. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın golü ile 1-0 öne geçti.

Maçta başka gol olmayınca Sivasspor mücadeleyi 1-0 kazanmayı bildi. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri 4 maç sonra galibiyet yüzü gördü.

Sivasspor maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükselirken Aytemiz Alanyaspor 39 puanda kaldı.

Anahtar Kelimeler:
Sivasspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ralli heyecanı Sinde'ye taşınıyor
Ralli heyecanı Sinde'ye taşınıyor
Minderde Büyükler Ligi start alıyor
Minderde Büyükler Ligi start alıyor
Sermayenin göçmen kuşları
Sermayenin göçmen kuşları
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim