Sivasspor tekrar liderlik koltuğuna oturdu

Türkiye Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında Sivasspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Yiğidolar maçın 9. dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın golü ile mücadeleyi 1-0 kazandı.
Sivasspor ile Alanyaspor Süper Lig'in 23. hafta maçında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Maça hızlı başlayan Yiğidolar 9. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın golü ile 1-0 öne geçti.
Maçta başka gol olmayınca Sivasspor mücadeleyi 1-0 kazanmayı bildi. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri 4 maç sonra galibiyet yüzü gördü.
Sivasspor maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükselirken Aytemiz Alanyaspor 39 puanda kaldı.