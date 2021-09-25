Sivasspor'un savunmacısı Goutas, Süper Lig'e damga vurdu!

Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti. Yiğidolar'da Goutas perfromansıyla dikkat çekti. Yunan savunmacı, Fatih Karagümrük karşısında da fileleri sarsarak gol sayısını 4'e çıkardı. 27 yaşındaki futbolcu, gol krallığında 4 futbolcuyla ikinciliği paylaşıyor.

Sivasspor, sezonun ilk iç saha galibiyetini Karagümrük'ü 4-0 yenerek aldı. Yiğidolar'ın Yunan savunmacusu Dimitrious Goutas, bu maçta da ağları sarsarak gol krallığında zirveye yaklaştı

3 TAKIMA GOL ATTI

Süper Lig'de 4 golü bulunan Yunan savunmacı, şu ana kadar Göztepe(2), Yeni Malatyaspor(1) ve Karagümrük(1) filelerini havalandırma başarısı gösterdi. Forvetlerle yarışır bir performans serg