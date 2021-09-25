Künye
Kıbrıs 22
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polis memuru ve eşi mahkemeye çıkarıldı
Polis memuru ve eşi mahkemeye...
AdaPass Skandalı! Zanlı tekrar mahkemeye çıkarıldı
AdaPass Skandalı! Zanlı tekrar mahkemeye...
Çay içmeye davet ettiği kişiye...
Çay içmeye davet ettiği kişiye...
ADAPASS SKANDALI! İşte mahkemeden detaylar...
ADAPASS SKANDALI! İşte mahkemeden detaylar...
Sopayla kaburgalarını kırdı
Sopayla kaburgalarını kırdı
banner107

Sivasspor'un savunmacısı Goutas, Süper Lig'e damga vurdu!

Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti.

25 Eylül 2021 Cumartesi 20:43
34 Okunma
Sivasspor'un savunmacısı Goutas, Süper Lig'e damga vurdu!
banner108

Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti. Yiğidolar'da Goutas perfromansıyla dikkat çekti. Yunan savunmacı, Fatih Karagümrük karşısında da fileleri sarsarak gol sayısını 4'e çıkardı. 27 yaşındaki futbolcu, gol krallığında 4 futbolcuyla ikinciliği paylaşıyor.

Sivasspor, sezonun ilk iç saha galibiyetini Karagümrük'ü 4-0 yenerek aldı. Yiğidolar'ın Yunan savunmacusu Dimitrious Goutas, bu maçta da ağları sarsarak gol krallığında zirveye yaklaştı

3 TAKIMA GOL ATTI

Süper Lig'de 4 golü bulunan Yunan savunmacı, şu ana kadar Göztepe(2), Yeni Malatyaspor(1) ve Karagümrük(1) filelerini havalandırma başarısı gösterdi. Forvetlerle yarışır bir performans serg

Son Güncelleme: 25.09.2021 23:50
Anahtar Kelimeler:
Süper LigSivassporFatih KaragümrükDimitrious Goutas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu
Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu
Emre Demir resmen Barcelona'da
Emre Demir resmen Barcelona'da
Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu
Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim