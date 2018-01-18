Skorbord rezaleti!

BRT Spor'un haberine göre, Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde dün akşam oynanması gereken YDÜ ile Mapfree arasındaki maç Atatürk Spor Salonu’ndaki skorboardun bozulması nedeniyle yarıda kaldı.

Maç başında arızası uzun süren uğraşlar sonunda giderilen ve ilk devresi oynanan karşılaşma YDÜ’nün 54-47 üstünlüğünde tamamlandı. İkinci devrenin başında skorboard yine arıza yapınca maç bu akşama ertelendi.

Karşılaşma Necati Taşkın Spor Salonu’nda bu akşam kaldığı yerden oynanacak.