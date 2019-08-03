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Slalom şampiyonasında 2.yarış heyecanı

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:27
Slalom şampiyonasında 2.yarış heyecanı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) yaz organizasyonlarına 04 Ağustos gecesi Cyprus Wireless Klasik Otomobil Slalom şampiyonasının ikinci yarışı ile devam edecek.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Himayelerinde gerçekleştirilecek şampiyona bu yıl da 3 yarış üzerinden olacak şekilde planlandı. 28 Haziran da büyük bir katılım ve ilgi ile tamamlanan şampiyonanın ilk yarışının ardından ikinci yarışın heyecanı kaldığı yerden devam edecek Lefkoşa’da bulunan Cemsa Karting Tesislerinde Pazar gecesi start alacak olan yarışa yine çok yoğun bir ilgi var. Sıcak Yaz aylarının vazgeçilmez faaliyeti olan Slalom faaliyeti, 2018 sezonunda gerçekleşen şampiyona çok ses getirmiş ve takdir toplamıştı.
5 kişiye bir yıllık 10 megabit internet hediye
KTKOD Cyprus Wireless Slalom Yarışı, festival havasında yapılacak. Heyecan ve adrenalin dolu gecede, DJ Dinch’in canlı müzik performansları da sergilenecek. Katılımcıları bekleyen hediyeler ise yüzleri güldürecek. Yine ilk yarışta olduğu gibi bu yarışta da Yarışa kaydını yaptıran ve piste girip start alan yarışmacılar arasından kurayla belirlenecek 5 kişiye Cyprus Wireless Solutions Ltd’ten bir yıllık 10 megabit internet kazanacak. Kayıt yaptıran ve yarışı tamamlayan her ekibe de, 2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nda 10 puan verecek. KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun da katkı sağlayacağı yarış, “Yollarda değil, pistlerde hız yap” sloganıyla başlayacak. Pistin tam olarak kullanılması planlanan yarış, iki tur üzerinden olacak.
‘ Donut ‘ Heyecanı Geri Geliyor…
KTKOD Başkanı Burçin Aliusta, 2019 sezonuna çok hızlı bir başlangıç yaptıklarını belirterek yılın yedinci faaliyeti olan Klasik Otomobil Slalom şampiyonasının ikinci yarışı için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Geçen yıl ilk kez uygulamaya konulan ‘Donu ‘ özel etabının yine bur yarışta uygulanacağını söyleyen Aliusta, özellikle güçlü arabaların bu bölgedeki performansları merakla beklendiğini söyledi. Geçen yıl 278 klasik araca ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Aliusta, bu yıl bu rakamın çok üstüne çıkmayı hedeflediklerini kaydetti. Haziran ayındaki ilk yarışa 132 aracın katıldığını ve ikinci Yarışa, 25 yaşını doldurmuş 100’ün üzerinde klasik aracın katılmasını beklediklerini belirten Aliusta, Royalton 2019 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’na da ayrıca dernek üyelerine kayıtlarını yapmaları halinde 10 puan verecek olan yarışın saat 18.30’de kayıtların açılmasıyla başlayacağını, saat 19.15’da pistin tanıtımı için formasyon turu yapılacağını ve saat 19.30’da ilk klasik aracın start alacağını söyledi. Aliusta, üçayaktan oluşacak Cyprus Wireless Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası genelinde toplanan puanlar neticesinde hem genel klasmanda hem de kategorilerinde ilk üçe girenlerin, şampiyona balo gecesinde kupalarına kavuşacağını belirtti. Yine festival havasında bir ortamın olacağını, katılan veya seyretmeye gelen herkesin hoş vakit geçirmelerini hedeflediklerini söyleyen başkan Aliusta, gecenin, DJ Dinch’in müzik performansı ve Yaşar Köroğlunun sunumu ile devam edeceğini yarış sonrası ise görkemli ödül töreniyle gecenin tamamlanacağını belirtti.

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
Slalom ŞampiyonasıKlasik OtomobilSporHaberGündemKıbrıs
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