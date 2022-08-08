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Slovacko - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Slovacko ile karşı karşıya gelecek.İlk maçı rahat kazanan Fenerbahçe Çekya'da tur için mücadele edecek.İşte maçın detayları..

08 Ağustos 2022 Pazartesi 22:03
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Slovacko - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman?
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Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında evinde Çekya ekibi Slovacko'yu 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı.Sarı lacivertliler baştan sonra üstün götürdüğü maçta tur kapısını araladı.

Futbolseverler rövanş maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.Çekya'da oynanacak Slovacko - Fenerbahçe maçının ne zaman ve saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu.

Süper Lig'in 1. haftasında bugün evinde Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe bu maçın ardından Slovacko maçı hazırlıklarına başlayacak.Peki Slovacko - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman oynanacak? İşte cevabı..

Slovacko - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak?

Slovacko - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçı 11 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.Karşılaşma S Sport Plus kanalından naklen yayınlanacak.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSlovackoSpor
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